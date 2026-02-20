Quién es el principal candidato a reemplazar a Eduardo Domínguez como DT de Estudiantes

Ante la noticia de la salida de Eduardo Domínguez rumbo al Atlético Mineiro, el Pincha ya tiene al gran candidato para reemplazarlo.

Horas antes del comienzo de la sexta fecha del Torneo Apertura, los hinchas de Estudiantes de La Plata recibieron una bomba: Eduardo Domínguez dirigirá este viernes frente a Sarmiento de Junín su último partido, hará uso de la cláusula de rescisión que tiene por contrato y viajará rumbo a Brasil para convertirse en nuevo DT del Atlético Mineiro, quien viene de echar a Jorge Sampaoli.

Ante esta noticia, la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón comenzó a moverse en busca de su reemplazante y en las últimas horas hay un nombre que comenzó a tomar fuerza para quedarse con el cargo: Alexander Medina.

Alexander Medina, el principal apuntado para reemplazar a Domínguez en Estudiantes El entrenador mantiene un vínculo cercano con Marcos Angeleri, hoy responsable del área deportiva del conjunto de La Plata y a quien ya dirigió durante su etapa en Nacional. En ese contexto, el técnico mantuvo contactos con la Brujita y, aunque existen algunas diferencias en lo económico, el diálogo entre las partes progresa de manera positiva. Incluso ya habían existido intercambios hacia finales del año pasado, cuando parecía que el Barba no continuaba, aunque finalmente renovó su contrato por dos temporadas más.

El Cacique Medina quedó muy disconforme con el desempeño arbitral de Andrés Merlos. Foto: Fotobaires El Cacique Medina es el principal candidato a reemplazar a Domínguez en Estudiantes. Foto: Fotobaires Si bien también apareció en escena el nombre de Martín Demichelis, que está libre tras su salida de Monterrey a mitad de 2025, la prioridad de Estudiantes es el ex entrenador de Talleres y Vélez, quien quedó desvinculado luego de finalizar su segundo ciclo en el equipo cordobés en abril del año pasado, pocos días después de ganarle la Supercopa Internacional a River. En paralelo, Verón se comunicó con Nelson Vivas, actualmente asistente de Diego Simeone en Atlético de Madrid y con experiencia previa como director técnico del Pincha entre 2016 y 2017, aunque el exdefensor no tiene intenciones de volver al país.

Los números de Eduardo Domínguez en Estudiantes Eduardo Domínguez llegó a Estudiantes de La Plata en marzo de 2023 y en el transcurso de casi tres temporadas se consolidó como uno de los técnicos más relevantes del fútbol argentino. Durante su ciclo obtuvo cinco conquistas: la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024, los Trofeos de Campeones 2024 y 2025, y el Torneo Clausura 2025. A esos logros se suman otros dos títulos en su trayectoria: la Supercopa Uruguaya con Nacional y la Copa de la Liga 2021 al mando de Colón.