Fin de la pretemporada en Baréin: cómo le fue a Pierre Gasly, quién fue el más rápido y cuando vuelven a correr
Se terminó la pretemporada de Fórmula 1 en Baréin y hubo muchas sorpresas en la jornada del viernes. Gasly sorprendió y Leclerc arrasó con su Ferrari.
De la mano de un Charles Leclerc intratable, Ferrari cerró los test de pretemporada en Baréin en lo más alto de la tabla de tiempos y dejó en claro que va en busca de quedarse con el campeonato 2026 de la Fórmula 1.
Leclerc dominó de principio a fin en el último día de ensayos en Baréin
En el último día de ensayos en Sakhir, el piloto monegasco (dio 132 vueltas) marcó el mejor tiempo de la sesión matutina y también en la verspertina, siendo este último el mejor de todos los tiempos marcados en los seis días de ensayos en el circuito asiático.
El tiempo que marcó Leclerc fue de 1:31.992 y superó por 800 milésimas a Lando Norris, de McLaren. Por su parte, el tetracampeón del mundo Max Verstappen, con Red Bull, finalizó en el tercer lugar y cuarto fue George Russell de Mercedes.
Pierre Gasly le dio otra gran alegría a Alpine
Por otra parte, Pierre Gasly fue el designado por Alpine para completar la última jornada de prácticas antes del comienzo de la temporada. Luego de finalizar sexto en la jornada de la mañana, el piloto francés y compañero de Colapinto dio 118 vueltas y marcó un tiempazo de 1:33.421 con neumáticos C5 que lo colocó en el 5° lugar y fue el mejor “del resto”.
Detrás de Gasly finalizaron Oliver Bearman de Haas, Gabriel Bortoleto de Audi, Kimi Antonelli de Mercedes, Arvid Lindblad de Racing Bulls y Carlos Sainz de Williams.
¿Cómo sigue la agenda de la Fórmula 1?
Tras concluir la pretemporada en Baréin, todos los pilotos de la Fórmula 1 tendrán dos semanas para seguir ultimando detalles en sus monoplazas previo al Gran Premio de Australia, la primera carrera del año.
A su vez, todas las escuderías recopilarán los datos obtenidos en estos seis días de prácticas en Sakhir, con Ferrari dando una de las grandes sorpresas, Mercedes posicionándose como el gran candidato y Alpine mostrando señales alentadoras en la pelea por ser el “quinto mejor”.