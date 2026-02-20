Fin de la pretemporada en Baréin: cómo le fue a Pierre Gasly, quién fue el más rápido y cuando vuelven a correr

Se terminó la pretemporada de Fórmula 1 en Baréin y hubo muchas sorpresas en la jornada del viernes. Gasly sorprendió y Leclerc arrasó con su Ferrari.

De la mano de un Charles Leclerc intratable, Ferrari cerró los test de pretemporada en Baréin en lo más alto de la tabla de tiempos y dejó en claro que va en busca de quedarse con el campeonato 2026 de la Fórmula 1.

Leclerc dominó de principio a fin en el último día de ensayos en Baréin En el último día de ensayos en Sakhir, el piloto monegasco (dio 132 vueltas) marcó el mejor tiempo de la sesión matutina y también en la verspertina, siendo este último el mejor de todos los tiempos marcados en los seis días de ensayos en el circuito asiático.

El tiempo que marcó Leclerc fue de 1:31.992 y superó por 800 milésimas a Lando Norris, de McLaren. Por su parte, el tetracampeón del mundo Max Verstappen, con Red Bull, finalizó en el tercer lugar y cuarto fue George Russell de Mercedes.

UNA LOCURA LO DE LECLERC: ¡ESTÁ IMPARABLE! El monegasco volvió a mejorar una vez más su tiempo y cronometró 1:31.992. ¿Será finalmente el año de Ferrari?



Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kQjUkXL7UL — SportsCenter (@SC_ESPN) February 20, 2026 Pierre Gasly le dio otra gran alegría a Alpine Por otra parte, Pierre Gasly fue el designado por Alpine para completar la última jornada de prácticas antes del comienzo de la temporada. Luego de finalizar sexto en la jornada de la mañana, el piloto francés y compañero de Colapinto dio 118 vueltas y marcó un tiempazo de 1:33.421 con neumáticos C5 que lo colocó en el 5° lugar y fue el mejor “del resto”.

Detrás de Gasly finalizaron Oliver Bearman de Haas, Gabriel Bortoleto de Audi, Kimi Antonelli de Mercedes, Arvid Lindblad de Racing Bulls y Carlos Sainz de Williams.