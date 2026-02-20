Colapinto sorprendió con una frase que ilusionó a todos sus fans tras completar la pretemporada en Baréin

Franco Colapinto participó de la conferencia de prensa que organizó la Fórmula 1 y dejó una frase que ilusionó a todos tras su participación en en Baréin.

Franco Colapinto ya tiene la mente puesta en lo que será el debut de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia (fin de semana del 6 al 8 de marzo). Tras completar una gran pretemporada en Barcelona y Baréin, el pilarense regresará a Enstone para ultimar detalles de cara a lo que será la primera carrera del año en el Albert Park de Melbourne.

Mientras se lleva a cabo el último día de pruebas en Sakhir, donde Pierre Gasly es el encargado de girar con el A526, el piloto de Alpine participó de la conferencia de prensa organizada por la F1 y tocó diversos temas. En primer lugar, hizo un ánalisis de su rendimiento en la pista tras conseguir un meritorio 6° lugar en la jornada del jueves.

El análisis de Franco Colapinto tras la pretemporada en Baréin “Creo que todavía estamos aprendiendo mucho del coche y del motor. Es todo muy diferente al año pasado. Estamos firmando todos los elementos de prueba que planeamos y va más o menos como queríamos. Así que en este momento va bien y sin problemas”, lanzó.

"Estamos logrando todos los elementos de prueba que planeamos"



Colapinto en conferencia de prensa, ya pensando en el GP de Australia.pic.twitter.com/Bh4rbfS2EZ — Atención Colapinto (@atencionfc) February 20, 2026 Con los ensayos prácticamente finalizados, el piloto argentino ya comienza a enfocar su atención en el próximo desafío y en el inicio de la nueva temporada: “Ahora sí está casi terminado aquí y listos para Australia”, afirmó, marcando el cierre de la etapa de preparación y el inicio de la cuenta regresiva para la primera fecha del campeonato de Fórmula 1.

La frase de Colapinto que ilusionó a todos sus fans Por otra parte, cuando le consultaron sobre los cambios que hubo en el monoplaza en comparación el del 2025, Franco Colapinto lanzó una frase que ilusionó a todos los hinchas argentinos y también a Alpine: "Se siente diferente, por supuesto, respecto al año pasado. Pero creo que sí, el progreso es de nuevo muy, muy marcado, y de un día para el otro las cosas cambian; el auto se está volviendo más rápido y se siente mejor", sentenció.