Test de pretemporada en Baréin: quién fue el más rápido, cómo le fue a Colapinto y cuándo corre Gasly

Mercedes volvió a marcar el pulso en los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin y dejó en claro que llega firme al campeonato 2026. En el penúltimo día de ensayos, Andrea Kimi Antonelli se quedó con el mejor tiempo, mientras que Franco Colapinto cerró una sólida actuación con Alpine .

La escudería alemana ya había dominado la semana pasada y repitió protagonismo en la segunda tanda de pruebas. El miércoles, George Russell encabezó la tabla, y este jueves fue el turno de su joven compañero, que selló el mejor registro de toda la pretemporada en suelo asiático.

Antonelli, al volante del Mercedes , estableció un tiempo de 1m32s803 en la última hora de actividad y superó por apenas 58 milésimas a Oscar Piastri, de McLaren. Max Verstappen, con Red Bull, finalizó tercero tras completar el día completo de trabajo.

El equipo de Brackley volvió a mostrar consistencia tanto en rendimiento como en kilometraje . Antonelli firmó el mejor crono con neumáticos C3 de Pirelli, al igual que los principales referentes de la jornada. Detrás suyo quedaron Piastri y Verstappen, en una sesión muy ajustada en los primeros puestos.

Lewis Hamilton, tras una mañana condicionada por un inconveniente en su Ferrari, se recuperó por la tarde y marcó el cuarto tiempo. Lando Norris completó el top cinco con el registro que había conseguido en la sesión matutina.

resultados barein Mercedes volvió a dominar en los ensayos de Fórmula 1 en Baréin. X @F1

En cuanto al trabajo acumulado, McLaren fue el equipo que más vueltas dio (158), seguido muy de cerca por Mercedes (156). Red Bull, con Verstappen como único piloto durante todo el día, alcanzó los 139 giros.

Colapinto cierra su participación como el mejor "del resto"

Franco Colapinto tuvo su última jornada al volante del Alpine A526 y dejó una imagen positiva. El argentino completó 120 vueltas sin inconvenientes mecánicos y se ubicó sexto, como el mejor piloto por fuera de las escuderías consideradas “grandes”.

Su mejor registro fue de 1m33s818, logrado en los 20 minutos finales cuando montó neumáticos C5, los más blandos de la gama. Esa vuelta lo dejó a poco más de un segundo de la punta y marcó la diferencia más reducida de un equipo de la zona media respecto a los líderes en toda la pretemporada en Baréin.

Colapinto Baréin Fue una jornada positiva para Franco Colapinto en Baréin. X @AlpineF1Team

Detrás de Colapinto finalizaron Nico Hülkenberg con Audi y George Russell, mientras que Esteban Ocon y Liam Lawson completaron las diez primeras posiciones.

Checo Pérez suma kilómetros con Cadillac

Sergio “Checo” Pérez se subió al monoplaza de Cadillac en la sesión vespertina y registró un mejor tiempo de 1m35s369, que lo ubicó 14° en la clasificación general del jueves. El mexicano completó 50 vueltas y continuó con el programa de desarrollo del equipo estadounidense.

Más temprano, Valtteri Bottas había girado 58 veces con el otro Cadillac. Fernando Alonso, en tanto, debió finalizar antes de lo previsto su actividad por un problema en su Aston Martin, cerrando el día con 68 vueltas.

Cuándo vuelve a girar Gasly en Baréin

La actividad de Alpine continuará este viernes con Pierre Gasly al mando del A526. El francés será el único piloto del equipo en pista en la jornada final de pruebas, ya que la del jueves fue la última tanda de Colapinto en esta pretemporada.

De este modo, el equipo buscará recopilar los últimos datos antes del inicio oficial del campeonato 2026 de la Fórmula 1, con Mercedes posicionándose como referencia y Alpine mostrando señales alentadoras en la pelea del pelotón medio.