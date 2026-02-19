Luego de finalizar P7 por la mañana, Franco Colapinto se reunió con Flavio Briatore: el motivo

Tras completar la sesión matutina en Baréin, Franco Colapinto se juntó con el Asesor Ejecutivo de Alpine y dialogaron algunos temas. ¿De qué hablaron?

La Fórmula 1 no se detiene. Luego de un miércoles con mucha acción en Baréin, este jueves se llevó a cabo el quinto día de entrenamientos en el Circuito Internacional de Sakhir y Franco Colapinto fue el encargado de hacer girar al novedoso y renovado A526 de Alpine.

En la jornada matutina, el pilarense de 22 años dio un total de 54 vueltas, marcó un tiempo de 1:35.506 con gomas medias y se ubicó en la séptima posición en la tabla de tiempos, a más de segundos de Lando Norris (el líder por la mañana).

Briatore y Franco Colapinto reunidos tras la primera sesión en Baréin Una vez finalizado el primer bloque de cuatro horas de actividad en el circuito de Sakhir, Flavio Briatore mantuvo un encuentro con Franco Colapinto para analizar en detalle sus sensaciones al volante. La charla giró en torno al comportamiento del monoplaza, los aspectos técnicos que dejaron conclusiones positivas y aquellos puntos que deberán ajustarse con vistas al arranque de la temporada 2026.

image Flavio Briatore y su pequeña reunión con Franco Colapinto. IG @briatoreflavio "Reunión informativa con Franco antes de un día completo en el coche en la prueba final de Baréin", escribió el Asesor Ejecutivo de Alpine en sus redes sociales, junto a una imagen de ambos dialogando.