Briatore lanzó una fuerte e inesperada frase sobre Franco Colapinto en plena pretemporada en Baréin

Alpine cerró este miércoles la segunda semana de pruebas de pretemporada en Baréin con un balance positivo en lo técnico y sugestivo en lo discursivo. Franco Colapinto finalizó noveno con un tiempo de 1:35.254 y completó 60 vueltas , mientras Pierre Gasly fue 14° con 1:35.898 tras 61 giros, en una jornada sin inconvenientes mecánicos.

El equipo trabajó en tandas largas, puesta a punto y comprensión del sistema de recuperación de energía. Además, utilizó menos potencia del motor Mercedes que otras escuderías clientes, lo que relativiza la lectura estricta del cronómetro. Alpine solo introdujo una pequeña actualización en el monoplaza y priorizó la recopilación de datos.

Sin embargo, el foco estuvo en las declaraciones de Flavio Briatore a Sky Sports una vez finalizada la actividad en Baréin , especialmente por el tono y el contenido de su análisis sobre la estructura de pilotos.

| Es la única nueva pieza que Alpine ha traído hoy en el A526 y solo se ha utilizado esta tarde. #F1 #F1Testing pic.twitter.com/NC3gh42Gz7

Briatore fue claro al referirse al argentino: "Estoy satisfecho con la forma en que Colapinto parece haber subido de marcha para la nueva temporada". El respaldo es explícito y refuerza la buena impresión interna que dejó el trabajo del piloto en pista. En un contexto donde Alpine no utilizó la potencia total del motor, el noveno puesto adquiere una dimensión distinta. Pero el elogio individual quedó enmarcado dentro de un mensaje más amplio y exigente.

La declaración más impactante llegó cuando el dirigente analizó la conformación del equipo: "Tenemos que intentar contar con dos pilotos, porque el año pasado solo teníamos uno y un coche poco competitivo. Pierre hizo un gran trabajo; ahora tengo la sensación de que contamos con dos pilotos, así que tenemos que intentar sumar el máximo número de puntos posible en las primeras carreras. Además, todavía tenemos que comprender cómo funciona el sistema; no creo que nadie conozca aún el nivel máximo de recuperación de energía".

franco colapinto baréin Franco Colapinto fue noveno en Baréin. Este año la lupa estará puesta sobre su rendimiento, con menos margen de error. www.francolapinto.com

La frase de Briatore no es menor. Implica que en 2025 —según su propia visión— Alpine no logró tener una dupla plenamente competitiva. Si bien ahora afirma que “tiene la sensación” de contar con dos, el matiz deja entrever que el respaldo está acompañado de evaluación permanente. No es una confirmación categórica, sino una meta a consolidar.

La ambición de Alpine y el desafío inmediato

Briatore también proyectó el lugar que imagina para el equipo: "Estaremos delante de Williams y de todos los demás pilotos a partir del séptimo puesto. Este año no tendremos 20 coches a menos de un segundo; los cuatro mejores equipos estarán en cabeza y nosotros les seguiremos”.

El objetivo es claro: liderar el segundo pelotón. Pero para lograrlo, Alpine necesitará que esa idea de “contar con dos pilotos” deje de ser una intención y se convierta en una realidad sostenida en puntos.

Tras Baréin, los tiempos ofrecen una referencia inicial. Las palabras de Briatore, en cambio, abren un debate más profundo sobre expectativas, exigencias internas y el verdadero margen que tendrá Colapinto en su temporada más observada.