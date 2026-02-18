La foto oficial de la presentación de la Fórmula 1 2026: qué lugar ocupó Franco Colapinto en la imagen

Este miércoles se llevó a cabo la foto oficial de la presentación de la temporada 2026 de la F1 y Colapinto dijo presente por primera vez en su carrera.

Con Franco Colapinto presente por primera vez en su trayectoria deportiva, la Fórmula 1 llevó a cabo su tradicional fotografía grupal en la previa de la temporada 2026, una imagen emblemática que simboliza el comienzo de un nuevo campeonato, el cual promete quedar en la historia por la implementación de un profundo cambio reglamentario.

La Fórmula 1 presentó la foto oficial de la temporada 2026 Los pilotos que conforman la grilla se reunieron para la clásica postal oficial en la antesala del certamen, cuyo puntapié inicial será el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia. En la imagen se pueden ver a los 22 pilotos que competirán en esta temporada y el que se ubica en el centro es Lando Norris, el vigente campeón del mundo, mientras que a su lado se ubica el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton. Detrás de ellos dos están Max Verstappen y George Russell.

Por otro lado, Franco Colapinto se ubicó en el extremo derecho de la foto. Subido a un escalón, el pilarense de 22 años se puso al lado de Valtteri Bottas, quien regresa a la Máxima de la mano de Cadillac. Por delante de él se encuentran su excompañero de equipo en Williams, Alex Albon, y Lance Stroll. Por su parte, Pierre Gasly estuvo en la otra punta de la imagen y a su lado estaba el gran Checo Pérez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2024000991071293568&partner=&hide_thread=false New Rules, New Names, New Possibilities



Same drive for Victory#F1 pic.twitter.com/WY0sqLjrK9 — Formula 1 (@F1) February 18, 2026 Sin embargo, en esta ocasión, el escenario elegido se apartó de la costumbre habitual. A diferencia de años anteriores, la sesión no se realizó sobre la recta principal del Circuito Internacional de Baréin. En cambio, la organización optó por un espacio cubierto dentro del propio trazado de Sakhir, sede de las pruebas de pretemporada que marcaron el inicio de la actividad en pista.

El detrás de escena de la foto oficial de la F1 2026 La producción se desarrolló en simultáneo con las jornadas de ensayo y dejó varias situaciones curiosas entre los protagonistas. Algunas de esas escenas quedaron registradas en el material exclusivo de backstage que la propia Fórmula 1 compartió este miércoles a través de sus plataformas oficiales, ofreciendo una mirada diferente de uno de los rituales más representativos del calendario.