Las señales que dejó Franco Colapinto durante la primera semana en Baréin, mientras Alpine toma nota

Alpine completó el primer bloque de ensayos de pretemporada en el Circuito Internacional de Baréin con un total de 318 vueltas entre Franco Colapinto y Pierre Gasly. Fueron tres jornadas intensas en las que el equipo priorizó la fiabilidad, la comprensión del nuevo reglamento técnico y la recopilación de datos de cara a una temporada 2026 que presenta cambios profundos en la Fórmula 1 .

Para el piloto argentino, la semana tuvo matices. Hubo momentos de adaptación, ajustes obligados y también un cierre que dejó buenas sensaciones internas. Más allá de los tiempos, el foco estuvo puesto en construir una base sólida antes del arranque oficial del campeonato.

La segunda semana de pruebas comienza este miércoles y será determinante para confirmar tendencias. Pero antes, el balance inicial deja varios puntos para analizar.

El miércoles marcó el primer contacto formal con el A526 en pista dentro de un contexto real de test. Colapinto tomó el turno matutino y debió convivir con inconvenientes lógicos de un auto completamente nuevo.

Franco Colapinto sumó kilómetros clave en su primera pretemporada completa como titular en la Fórmula 1.

“No fue una mañana fluida en el auto. Tuvimos un par de inconvenientes que acortaron bastante nuestro programa previsto. Estas cosas pasan cuando estás probando, especialmente con un auto nuevo. Lo importante es aprender y aplicar soluciones para la próxima vez”, explicó el argentino tras bajarse del coche.

Franco Colapinto al borde de protagonizar un blooper en los ensayos de Baréin X @SC_ESPN

El tiempo perdido limitó el kilometraje inicial, pero permitió detectar áreas de mejora en una etapa donde cada dato resulta clave. Por la tarde, Gasly recuperó parte del terreno con 49 vueltas que ayudaron a completar información valiosa para el equipo.

Prioridad absoluta: fiabilidad y datos

La segunda jornada tuvo como eje central el trabajo sistemático. Gasly acumuló 97 vueltas y el equipo puso el foco en procedimientos, chequeos de sistemas y simulaciones de tandas largas.

Incluso se optó por detener el auto de manera preventiva tras identificar una anomalía en los registros. En pretemporada, perder algunas vueltas es un costo asumible si el objetivo es evitar riesgos mayores y entender en profundidad el comportamiento del monoplaza.

El nuevo concepto aerodinámico y la unidad de potencia Mercedes obligan a una adaptación progresiva. En ese contexto, Alpine priorizó consistencia antes que buscar tiempos rápidos.

El viernes, el día más sólido de Franco Colapinto

El cierre del bloque fue el punto más alto para el argentino. El viernes completó 144 vueltas, el mayor registro individual del equipo en toda la semana, y mostró un ritmo estable en tandas largas.

Su mejor tiempo fue 1:35.806, el más competitivo de Alpine en estos tres días, aunque el cronómetro no fue el objetivo principal. La evaluación interna estuvo centrada en la regularidad, la gestión energética y la respuesta del auto en diferentes configuraciones.

franco colapinto baréin1 Franco Colapinto cerró fuerte en Bahréin y Alpine toma nota de cara a la segunda semana. www.francolapinto.com

“Fue bueno terminar la semana con tantas vueltas. El auto funcionó bien y pudimos hacer un programa variado. Cerramos el test en una posición sólida, con mucho por analizar. Me voy en un lugar mucho mejor que cuando empezamos”, destacó Colapinto.

El salto en kilometraje también representa algo simbólico: es la primera vez que el argentino construye una pretemporada completa desde el inicio como piloto titular.

Lo positivo y lo que aún debe mejorar

Entre los puntos fuertes se destacan la adaptación progresiva al nuevo reglamento, la capacidad de completar tandas extensas sin inconvenientes graves y la confianza creciente dentro del equipo.

En el debe aparece la necesidad de optimizar el rendimiento a una vuelta y seguir puliendo detalles de balance en condiciones cambiantes. Las diferencias con los equipos que marcaron el ritmo todavía existen, aunque en esta etapa los tiempos suelen ser relativos.

El 2026 asoma como una temporada de reconstrucción y crecimiento para Alpine y también para Colapinto, que en 2025 disputó 18 Grandes Premios sin poder sumar puntos. Con un auto que muestra señales de evolución y un piloto cada vez más cómodo, el segundo bloque de test en Baréin será clave para confirmar si esas buenas sensaciones pueden transformarse en competitividad real cuando el campeonato comience oficialmente en marzo, en Australia.