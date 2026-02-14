La optimista sentencia de Franco Colapinto tras los test en Baréin: "Siento que nos estamos acercando"

Franco Colapinto hizo un positivo análisis del rendimiento de su A526 durante la jornada del viernes en Baréin. Además, le agradeció a todo Alpine.

Franco Colapinto se mostró conforme con el trabajo hecho por Alpine en la jornada de viernes en Baréin.

Franco Colapinto cerró una positiva primera semana en los test de pretemporada en Baréin. El piloto argentino fue el elegido por Alpine para cerrar tres días intensos en el Circuito Internacional de Baréin y volvió a mostrar que cada vez se siente más cómodo con el A526.

En la sesión matutina, el pilarense marcó el sexto mejor tiempo de la tanda mientras que en la jornada vespertina se ubicó en el octavo lugar con una vuelta de 1:35.806 (fue el tiempo más rápido de Alpine en todo lo que va de los test de pretemporada).

Ahora, tras completar la primera semana en Sakhir, Franco Colapinto tendrá unos días de descanso antes de volver a salir a la pista para afrontar los últimos tres días de pretemporada (18, 19 y 20 de febrero). Mientras tanto, el joven de 22 años se expresó en las redes de la escudería francesa por el gran trabajo realizado y envió un mensaje optimista a todos sus fanáticos.

La optimista sentencia de Franco Colapinto tras los test en Baréin “Día terminado acá en Baréin, la prueba también. Tres días, mucho cubierto, 144 vueltas. Fue mucho, pero por supuesto muy contento de obtener los aprendizajes, obtener todo el kilometraje que queríamos con muchos elementos de prueba que fueron muy útiles y recopilaron muchos datos”, sentenció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2022381162430369846&partner=&hide_thread=false Continuing to build in his first F1 pre-season



Looking back at a productive day from @FranColapinto pic.twitter.com/KJ8z0XXa7K — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 13, 2026 Por otro lado, Colapa también destacó el trabajo de Pierre Gasly, su compañero de equipo: “Pierre tuvo un día realmente sólido ayer, cubrimos mucho con él también y hoy el auto se sentía un poco mejor. Dimos algunos pasos, así que contento por supuesto. Todavía hay mucho que entender y mucho que superar, pero siento que nos estamos acercando”, analizó.