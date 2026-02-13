Franco Colapinto terminó 6° en la primera tanda del tercer día de entrenamientos en Baréin

En la primera sesión de la jornada de viernes, Franco Colapinto mostró un buen ritmo con su Alpine y terminó sexto. Por su parte, Russell fue el más rápido.

Luego de un miércoles con problemas en su monoplaza y de tomarse un descanso el jueves (Pierre Gasly corrió todo el día), Franco Colapinto volvió a salir a la pista del Circuito Internacional de Baréin para disputar el tercer día de entrenamientos en Sakhir. En lo que fue la tanda matutina, el pilarense, que también tendrá la posibilidad de seguir mejorando su ritmo dentro de unas horas, terminó sexto en la tabla de tiempos, aunque lejos del líder George Russell de Mercedes.

Franco Colapinto terminó 6° en la tanda matutina del tercer día en Baréin Tras no poder completar la sesión del miércoles debido a una falla en su Alpine, el joven piloto argentino tuvo la posibilidad de explotar todo el potencial del A526 debido a que trabajó con un plan basado en simulaciones de clasificación y carrera con distintos compuestos de neumáticos.

En la primera sesión del día, Franco Colapinto dio un total de 64 vueltas y marcó su mejor tiempo de 1:36.874 con gomas blandas que lo ubicó en el 6° lugar y a 2s956 del 1:33.918 señalado por el piloto británico. En esta tanda, el representante de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team marcó la referencia y estableció una diferencia de 291 milésimas sobre Lewis Hamilton (2°), mientras que la brecha con Max Verstappen (3°) se estiró hasta 1s423.

colapinto baréin Franco Colapinto mostró un buen ritmo y fue sexto en la primera tanda del tercer día de ensayos en Baréin. X @alpineclub_esp En paralelo, Colapinto centró su programa en tandas largas, priorizando la consistencia y la recolección de datos. Desde el equipo, la meta es clara: que el argentino alcance un volumen de entre 130 y 140 giros para completar el plan de trabajo previsto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2022280165762474180&partner=&hide_thread=false DAY 3: MORNING CLASSIFICATION



George Russell tops the timesheets #F1 #F1Testing pic.twitter.com/NZx0jLefG1 — Formula 1 (@F1) February 13, 2026 ¿Cómo sigue el cronograma de la Fórmula 1? Concluida esta primera serie de tres jornadas de actividad, la Fórmula 1 hará una breve pausa antes de retomar el trabajo en pista la próxima semana, nuevamente en Baréin. Allí se llevará a cabo el último bloque de ensayos de pretemporada, una instancia clave para que las escuderías ultimen detalles antes del inicio oficial del campeonato.