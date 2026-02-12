Presenta:

Deportes

|

Baréin

Segundo día de test en Baréin: quién fue el más rápido, cómo le fue a Gasly y cuándo corre Colapinto

En Baréin, los equipos continúan ajustando detalles antes del inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1.

MDZ Deportes

Pierre Gasly fue el único piloto de Alpine que giró este jueves.

Pierre Gasly fue el único piloto de Alpine que giró este jueves.

X @alpineclub_esp

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) registró el mejor tiempo durante el segundo día de actividad en los test de pretemporada de Fórmula 1 que se llevan a cabo en Baréin. El piloto de Ferrari, que hace varios años es uno de los principales animadores de la categoría, registró un récord de vuelta de 1:34,273.

En la segunda posición quedó el británico Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, mientras que el tercer puesto quedó en manos del también británico Oliver Bearman, representante del equipo Haas.

Te Podría Interesar

Por otra parte, Pierre Gasly, compañero de equipo del argentino Franco Colapinto en Alpine, tuvo una sólida actuación para quedar en el séptimo lugar en una jornada enfocada en simulaciones de carrera y recopilación de datos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2021989761632940529&partner=&hide_thread=false

Cómo le fue a Gasly y el análisis de la jornada

Gasly completó un programa de trabajo exigente con el equipo francés y logró ubicarse dentro del top 10, una señal positiva para Alpine en el marco de una pretemporada clave. Más allá de los tiempos absolutos, la escudería priorizó la confiabilidad mecánica y el comportamiento del monoplaza en tandas largas.

Gasly
Pierre Gasly terminó 3° en la primera sesión del segundo día de ensayos en Baréin.

Pierre Gasly terminó 3° en la primera sesión del segundo día de ensayos en Baréin.

Los otros pilotos que completaron el top 10 fueron el británico George Russell (Mercedes), el francés Isack Hadjar (Red Bull), el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac), el tailandés Alexander Albon (Williams) y el alemán Nico Hulkenberg (Audi).

En tanto, varios nombres importantes no registraron tiempos en la planilla oficial, entre ellos Max Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren), quienes no salieron a pista o no marcaron vueltas competitivas durante la jornada.

Cuándo corre Franco Colapinto en los test de F1

Franco Colapinto, por su parte, no salió a girar este jueves en el Circuito Internacional de Baréin ya que en ambas sesiones estuvo al volante Gasly. El argentino tendrá acción este viernes, en el tercer y último día de ensayos de la semana.

line up alpine baréin
La grilla de pilotos de Alpine para los test de pretemporada en Baréin.

La grilla de pilotos de Alpine para los test de pretemporada en Baréin.

La actividad continuará este viernes en dos bloques horarios: de 4 a 8 de la mañana y de 9 a 13 (hora local de Baréin), en lo que será la última oportunidad para que los equipos ajusten detalles antes del arranque oficial de la temporada.

Resultados del día 2 del test de pretemporada en Baréin

  1. Charles Leclerc (Ferrari): 1:34,273
  2. Lando Norris (McLaren): +0,511
  3. Oliver Bearman (Haas): +1,121
  4. George Russell (Mercedes): +1,193
  5. Isack Hadjar (Red Bull): +2,288
  6. Gabriel Bortoleto (Audi): +2,397
  7. Pierre Gasly (Alpine): +2,450
  8. Valtteri Bottas (Cadillac): +2,551
  9. Alexander Albon (Williams): +2,956
  10. Nico Hulkenberg (Audi): +2,993
  11. Arvin Lindblad (Racing Bulls): +3,197
  12. Carlos Sainz Jr. (Williams): +3,319
  13. Liam Lawson (Racing Bulls): +3,744
  14. Fernando Alonso (Aston Martin): +3,975
  15. Sergio Pérez (Cadillac): +4,380
  16. Kimi Antonelli (Mercedes): sin tiempo
  17. Max Verstappen (Red Bull): sin tiempo
  18. Lance Stroll (Aston Martin): sin tiempo
  19. Esteban Ocon (Haas): sin tiempo
  20. Franco Colapinto (Alpine): sin tiempo
  21. Lewis Hamilton (Ferrari): sin tiempo
  22. Oscar Piastri (McLaren): sin tiempo

Archivado en

Notas Relacionadas