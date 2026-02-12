Segundo día de test en Baréin: quién fue el más rápido, cómo le fue a Gasly y cuándo corre Colapinto
En Baréin, los equipos continúan ajustando detalles antes del inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1.
El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) registró el mejor tiempo durante el segundo día de actividad en los test de pretemporada de Fórmula 1 que se llevan a cabo en Baréin. El piloto de Ferrari, que hace varios años es uno de los principales animadores de la categoría, registró un récord de vuelta de 1:34,273.
En la segunda posición quedó el británico Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, mientras que el tercer puesto quedó en manos del también británico Oliver Bearman, representante del equipo Haas.
Por otra parte, Pierre Gasly, compañero de equipo del argentino Franco Colapinto en Alpine, tuvo una sólida actuación para quedar en el séptimo lugar en una jornada enfocada en simulaciones de carrera y recopilación de datos.
Cómo le fue a Gasly y el análisis de la jornada
Gasly completó un programa de trabajo exigente con el equipo francés y logró ubicarse dentro del top 10, una señal positiva para Alpine en el marco de una pretemporada clave. Más allá de los tiempos absolutos, la escudería priorizó la confiabilidad mecánica y el comportamiento del monoplaza en tandas largas.
Los otros pilotos que completaron el top 10 fueron el británico George Russell (Mercedes), el francés Isack Hadjar (Red Bull), el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac), el tailandés Alexander Albon (Williams) y el alemán Nico Hulkenberg (Audi).
En tanto, varios nombres importantes no registraron tiempos en la planilla oficial, entre ellos Max Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren), quienes no salieron a pista o no marcaron vueltas competitivas durante la jornada.
Cuándo corre Franco Colapinto en los test de F1
Franco Colapinto, por su parte, no salió a girar este jueves en el Circuito Internacional de Baréin ya que en ambas sesiones estuvo al volante Gasly. El argentino tendrá acción este viernes, en el tercer y último día de ensayos de la semana.
La actividad continuará este viernes en dos bloques horarios: de 4 a 8 de la mañana y de 9 a 13 (hora local de Baréin), en lo que será la última oportunidad para que los equipos ajusten detalles antes del arranque oficial de la temporada.
Resultados del día 2 del test de pretemporada en Baréin
- Charles Leclerc (Ferrari): 1:34,273
- Lando Norris (McLaren): +0,511
- Oliver Bearman (Haas): +1,121
- George Russell (Mercedes): +1,193
- Isack Hadjar (Red Bull): +2,288
- Gabriel Bortoleto (Audi): +2,397
- Pierre Gasly (Alpine): +2,450
- Valtteri Bottas (Cadillac): +2,551
- Alexander Albon (Williams): +2,956
- Nico Hulkenberg (Audi): +2,993
- Arvin Lindblad (Racing Bulls): +3,197
- Carlos Sainz Jr. (Williams): +3,319
- Liam Lawson (Racing Bulls): +3,744
- Fernando Alonso (Aston Martin): +3,975
- Sergio Pérez (Cadillac): +4,380
- Kimi Antonelli (Mercedes): sin tiempo
- Max Verstappen (Red Bull): sin tiempo
- Lance Stroll (Aston Martin): sin tiempo
- Esteban Ocon (Haas): sin tiempo
- Franco Colapinto (Alpine): sin tiempo
- Lewis Hamilton (Ferrari): sin tiempo
- Oscar Piastri (McLaren): sin tiempo