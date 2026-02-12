Al igual que Colapinto: Pierre Gasly provocó la salida de una bandera roja por un problema en su Alpine

En la segunda tanda de los ensayos en Baréin, Pierre Gasly sufrió un problema con su A526, quedó parado en la curva 1 y tuvo que ser retirado por los auxiliares.

No todo es color de rosas en Alpine. Luego de que Pierre Gasly finalizara en el 3° lugar en la primera sesión del segundo día de entrenamientos en Baréin, el piloto francés volvió a vivir los mismos problemas que la escudería francesa atravesó durante todo 2025: fallas en su monoplaza.

El auto de Pierre Gasly se detuvo y tuvo que ser retirado por los auxiliares Al salir al Circuito Internacional de Baréin para seguir dando más vueltas y conseguir el mejor tiempo de la segunda jornada de ensayos, el A526 del francés se detuvo, al igual que pasó con el de Franco Colapinto en el inicio de la jornada del miércoles.

Pierre Gasly'nin motoru düzlükte iflas etti.#F1 | #BahrainTesting pic.twitter.com/yN4A5yNfms — Red Bull Racing Türkiye | #KeepPushing! (@RB_RacingTR) February 12, 2026 Ante ello, los comisarios decretaron la salida de la bandera roja y la sesión se detuvo por algunos minutos. De todas maneras, Gasly salió ileso y sin ninguno problema mientras que los auxiliares de pista lograron retirar el coche.

“Gasly se ha detenido en la curva 1 y ha conseguido acercarse lo más posible a las barreras. Sin embargo, está saliendo del coche, por lo que, sea cual sea el problema, no cree que pueda reiniciar el coche por su cuenta. Por suerte, los comisarios han podido empujar rápidamente el Alpine a través de un hueco en las barreras, por lo que pronto deberíamos volver a la carrera”, explicó la Fórmula 1 sobre este incidente.