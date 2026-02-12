Sonríe Alpine: Pierre Gasly terminó 3° en la primera tanda del segundo día de entrenamientos en Baréin

Pierre Gasly marcó el tercer mejor tiempo en la primera sesión del segundo día de postemporada en Sakhir. Leclerc fue el mejor de todos con su Ferrari.

Luego de un accidentado primer día en el que Franco Colapinto provocó una bandera roja por una falla en su monoplaza, Alpine recuperó la sonrisa y se ilusiona de cara al comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1 (será en el GP de Australia).

Esto se debe a que en la primera sesión del segundo día de entrenamientos en el Circuito Internacional de Baréin, Pierre Gasly, el piloto designado por la escudería francesa para manejar durante todo el día a bordo del nuevo A526, terminó 3° en la clasificación general con un tiempo de 1:36.723 con gomas blandas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2021907132262535339&partner=&hide_thread=false Plenty of laps in the morning. More to come this evening pic.twitter.com/p2yRTDWooV — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 12, 2026 Pierre Gasly terminó 3° en la primera sesión del segundo día de entrenamientos en Baréin El francés, quien había finalizado octavo en el primer día, mostró un buen ritmo y luego de dar más de 60 vueltas con su monoplaza se impuso a sus grandes rivales de esta temporada que son el Haas de Oliver Bearman (4°), el Williams de Alex Albon (5°) y el Audi de Nico Hulkenberg (6°).

Los otros tres pilotos que también giraron y marcaron tiempos fueron Checo Pérez (sufrió un problema en su motor y provocó la salida de la bandera roja), Liam Lawson, Fernando Alonso y Kimi Antonelli, quien también sufrió una falla en su motor Mercedes y solo pudo dar tres vueltas.

Charles Leclerc el más rápido de la primera tanda Por su parte, el piloto más rápido de la primera tanda del segundo día fue Charles Leclerc de Ferrari. El monegasco, que venía de ser uno de los más rápidos en los test de Barcelona, voló con su monoplaza (dio un total de 62 vueltas), marcó un tiempo de 1:34.273 con gomas blandas y logró destronar a Lando Norris, quien en el primer día fue el más rápido de todos y ahora terminó segundo con su MCL40 al girar en un tiempo de 1:34.784.