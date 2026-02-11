Arrancaron los test de la Fórmula 1 en Baréin: quién marcó el mejor tiempo y cómo les fue a Colapinto y Gasly

La Fórmula 1 puso en marcha su etapa de preparación rumbo a la temporada 2026 en el Circuito Internacional de Baréin , donde el campeón del mundo, Lando Norris, fue el más rápido del día y superó por un margen mínimo a Max Verstappen. En paralelo, Alpine cerró una jornada con sensaciones mixtas: Pierre Gasly logró meterse entre los diez mejores, mientras que Franco Colapinto quedó condicionado por problemas técnicos.

El piloto de McLaren marcó 1m34s669 en la sesión vespertina, un registro que le permitió terminar al frente por 0s129 sobre Verstappen. Lando Norris lideró el clasificador con una vuelta que consiguió a una hora y 20 minutos del final de la sesión de la tarde.

Verstappen había sido la referencia durante la mañana, sobre el cierre del día quedó segundo, mientras que Charles Leclerc completó el top tres para Ferrari. Detrás se ubicaron Esteban Ocon y Oscar Piastri, en una clasificación ajustada que reflejó la paridad inicial entre las distintas escuderías.

Más allá del mejor tiempo, McLaren se destacó por la consistencia de sus tandas largas, uno de los principales objetivos de estos ensayos. El equipo británico mostró un funcionamiento estable, mientras Red Bull volvió a posicionarse cerca de la punta, sin buscar todavía vueltas lanzadas extremas.

Ferrari, por su parte, enfocó su programa en evaluaciones aerodinámicas y de fiabilidad, dejando la búsqueda del cronómetro para momentos puntuales, lo que explica su posición expectante en la tabla.

McLaren dominó la primera jornada de los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin.

Gasly suma kilómetros clave para Alpine

Pierre Gasly tomó el volante del Alpine A526 en la sesión de la tarde y completó 49 vueltas, suficientes para ubicarse octavo con un tiempo de 1m36s765. El francés aportó información valiosa para el desarrollo del auto, luego de una mañana que había sido compleja para la escudería francesa.

Su cierre permitió equilibrar la jornada de Alpine, que necesitaba acumular datos tras el tiempo perdido en el inicio del día por inconvenientes técnicos.

Franco Colapinto, limitado por fallas mecánicas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2021552295767335150&partner=&hide_thread=false Morning running pic.twitter.com/AFSQKoLPNu — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 11, 2026

Franco Colapinto abrió la actividad para Alpine, pero su tanda quedó marcada por problemas en el monoplaza que redujeron su presencia en pista. El argentino apenas completó 28 vueltas y marcó 1m40s330, lo que lo dejó en la última posición entre los pilotos clasificados.

Franco Colapinto en los test de Baréin Franco Colapinto causó la primera bandera roja en Baréin, pero luego pudo continuar. Foto: @F1

En términos de kilometraje, Williams lideró con 145 vueltas entre Carlos Sainz y Alex Albon, seguido por Red Bull, Ferrari y Audi. Alpine, afectado por los problemas matutinos, cerró el día con 77 giros, uno de los registros más bajos de la jornada.

Las pruebas de la Fórmula 1 en Baréin continuarán este jueves con dos nuevas sesiones de cuatro horas, en las que se espera que los equipos sigan afinando detalles antes del estreno oficial de la temporada 2026, previsto para el 8 de marzo en Australia.