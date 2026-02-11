F1 2026: qué chances tiene Franco Colapinto de subir al podio en Australia

El salto de rendimiento mostrado por Alpine en la pretemporada alimentó el optimismo en torno al piloto argentino. El equipo francés apunta a dejar atrás un año irregular y posicionarse de manera más competitiva en la zona media-alta del campeonato.

Las mejoras aerodinámicas y mecánicas del nuevo A526 comenzaron a mostrar resultados alentadores durante los ensayos previos al arranque del calendario. Ese crecimiento también se trasladó al plano externo, donde las casas de apuestas ajustaron sus estimaciones a partir del desempeño mostrado por la escudería en pista.

Según un sitio francés especializado en apuestas, Colapinto cuenta con un 1,53% de probabilidades de finalizar entre los tres primeros en el Gran Premio de Australia, cifra que representa una mejora de medio punto respecto de los registros anteriores.

El repunte está vinculado a lo observado en las pruebas realizadas en Barcelona, donde Alpine evidenció las mejoras y se perfila como uno de los equipos capaces de animar la pelea en el pelotón medio durante 2026.

franco colapinto1 Franco Colapinto y Alpine, en alza. Instagram @alpinef1team

También subieron las chances de Gasly

El escenario favorable también alcanza a Pierre Gasly, cuyo porcentaje de podio se ubica ahora en 6,67%, con un incremento de dos puntos frente a la última actualización de apuestas.

Estos números refuerzan la expectativa alrededor de Alpine, que buscará iniciar la temporada con un resultado fuerte en el circuito de Albert Park y confirmar el progreso exhibido en la pretemporada.