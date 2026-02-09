El director de Alpine reveló el principal objetivo de Colapinto y Gasly para 2026: "Quiero competir todas las semanas"

Steve Nielsen, jefe de equipo de Alpine, dejó en claro cuál es el gran objetivo del piloto argentino y del francés durante la temporada 2026 de F1.

Alpine sigue ultimando detalles de cara a lo que será una nueva temporada de Fórmula 1. Tras un 2025 para el olvido, el equipo de Franco Colapinto y Pierre Gasly sabe que no tiene más margen de error y es por ello que en este renovado año (el reglamento técnico y los monoplazas cambiaron con respecto a los años anteriores) buscarán luchar en la parte alta del Campeonato de Constructores.

En los test de pretemporada en Barcelona, la escudería francesa se mostró muy sólida con el poderoso y cuestionado motor Mercedes, a tal punto que el argentino logró ser 2° mientras que el francés alcanzó el 5°.

El director de Alpine reveló el principal objetivo para el 2026 Ahora, a tan solo dos días de los ensayos en Bahréin (se dividirán en seis días y tres en cada semana), a Franco Colapinto y Pierre Gasly les marcaron cuál será el gran objetivo del equipo con sede en Enstone para la temporada 2026: “Quiero competir todas las semanas y, con suerte, sumar puntos. No lo logramos en 2025”, sentenció Steve Nielsen, director del equipo, en diálogo con RacingNews365.

Steve Nielsen dejó en claro el objetivo de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1. "Tuvimos algún fin de semana extraño en el que estábamos compitiendo por puntos y lo logramos, pero con demasiada frecuencia estuvimos lejos, en la parte de atrás. No es el lugar en el que debe estar este equipo, no es lo que Alpine quiere, y ninguno de nosotros desea tampoco", añadió.