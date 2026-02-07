Atento, Colapinto: el cambio de postura de Red Bull que perjudicaría a Alpine

La escudería austríaca tomó una contundente decisión con respecto a los motores Mercedes y esto podría afectar a Franco Colapinto y todo Alpine.

Franco Colapinto y Alpine podrían verse perjudicados por la postura que tomó Red Bull en el tema de los motores Mercedes.

El pasado viernes por el mediodía se conoció la noticia de que la FIA podría implementar un cambio técnico con respecto a los motores Mercedes que utilizará Alpine y Franco Colapinto durante la temporada 2026 y esto perjudicaría seriamente los planes del equipo con sede en Estone.

El cambio sería en la medición de compresión, un punto clave y en donde Mercedes consigue una gran ventaja debido a que tiene una mayor compresión cuando está a altas temperaturas, pero en frío alcanza el dígito reglamentario (16:1). En un principio, los alemanes y Red Bull eran quienes habían conseguido esta ventaja, aunque los Toros lo obtuvieron en una menor medida respecto a su rival.

Ante ello, Ferrari tomó la iniciativa y lideró una presentación conjunta junto a Audi y Honda para solicitar a la FIA una revisión exhaustiva del propulsor de Mercedes. Con el planteo ya formalizado en las oficinas del organismo rector, Red Bull optó inicialmente por mantenerse al margen, aunque esa postura habría sufrido modificaciones tras las pruebas realizadas en Barcelona. Una vez finalizada la actividad en el trazado catalán, la FIA convocó a dos encuentros determinantes para reabrir el debate, que había quedado en pausa antes del inicio de los ensayos.

red bull barcelona Red Bull cambiaría su postura sobre el dilema de los motores Mercedes. Instagram @redbullracing La contundente postura de Red Bull sobre los motores Mercedes De acuerdo con informes de medios especializados como The Race y Corriere dello Sport, la escudería austríaca no habría obtenido el rendimiento esperado al aplicar una interpretación reglamentaria similar a la de Mercedes. Ante ese escenario, y con el objetivo de evitar que un rival directo capitalice una ventaja técnica, los Toros estarían dispuestos a reconsiderar su postura inicial.

El respaldo de Red Bull, un factor decisivo Un eventual giro en la posición de Red Bull podría alterar de manera significativa el rumbo de la decisión que debe tomar la FIA respecto a la presunta ventaja del motor Mercedes. El organismo rector ya avanzó en el análisis del caso mediante dos instancias clave: una primera reunión con especialistas técnicos y una segunda con el Comité Asesor de Unidades de Potencia (PUAC), órgano con peso específico en posibles modificaciones del reglamento.