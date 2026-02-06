Atento, Colapinto: la FIA evalúa un cambio técnico que podría afectar en los motores Mercedes de Alpine

Aún no comenzó la temporada 2026 de la Fórmula 1 y los debates por el nuevo reglamento y los motores Mercedes siguen dando de que hablar. En un año donde habrá muchos cambios dentro del Gran Circo, uno de los temas que se viene tocando hace varias semanas es la nueva unidad de potencia que utilizará el equipo alemán y otras escuderías como Alpine .

La discusión técnica que sacude al paddock gira en torno a la relación de compresión, un aspecto clave del nuevo marco reglamentario de motores que comenzará a aplicarse esta temporada. De acuerdo a una publicación del diario italiano Corriere dello Sport, la FIA evalúa introducir cambios en el sistema de verificación, ya que hoy la medición se lleva a cabo con la unidad de potencia apagada y a baja temperatura, un procedimiento que despertó objeciones entre distintos constructores.

El reglamento establece un tope de 16:1, pero desde Ferrari, Honda y Audi interpretan que Mercedes habría encontrado una interpretación reglamentaria que le permite ajustarse al límite durante la inspección técnica, aunque una vez que el propulsor entra en régimen de funcionamiento real, ese valor podría incrementarse. Esta diferencia, siempre según la mirada de sus rivales, representaría un beneficio directo en eficiencia energética y prestaciones en pista.

Esto pone los pelos de punta a Franco Colapinto y Alpine debido a que para este 2026 el equipo francés comenzará a utilizar los motores de Mercedes y en caso de que se apliquen estos cambios técnicos a un mes de comenzar el campeonato, podría impactar en el rendimiento y en el mapa de fuerzas de la categoría.

Frente a este panorama, la Federación Internacional del Automóvil estudia ajustar el sistema de fiscalización sin modificar el tope establecido por la normativa. La alternativa que gana fuerza consiste en realizar la comprobación de la relación de compresión con la unidad de potencia ya en temperatura de trabajo, aunque sin exigir condiciones dinámicas, ya sea antes de los fines de semana de competencia o durante los procesos de homologación.

La iniciativa mantendría intacto el límite de 16:1, pero cambiaría el criterio de control, un detalle que podría forzar a Mercedes a introducir ajustes en la concepción de su motor. Desde el resto de los fabricantes aseguran que la intención no es castigar a nadie, sino eliminar interpretaciones ambiguas y un vacío reglamentario que hoy genera diferencias técnicas.

La postura de Mercedes ante el posible cambio técnico

En el plano institucional, el avance de la iniciativa no depende de un consenso absoluto. Para que prospere, alcanza con una mayoría calificada compuesta por la FIA, la cúpula de la Fórmula 1 y al menos cuatro de los cinco proveedores de unidades de potencia, un escenario que coloca a Red Bull Powertrains en una posición determinante a la hora de inclinar la balanza.

Del lado de Mercedes, la postura es inflexible. La escudería alemana sostiene que su desarrollo se ajusta de manera estricta a la normativa actual y considera que introducir cambios en los mecanismos de fiscalización a esta altura del proceso equivaldría a modificar las condiciones establecidas. Toto Wolff fue tajante al respecto: aseguró que el reglamento es explícito y que no deja margen para lecturas alternativas.

toto wolff Toto Wolff defendió la legalidad de los motores Mercedes. Instagram @mercedesamgf1

La situación remite a viejos episodios de la categoría, en los que interpretaciones reglamentarias válidas terminaron siendo acotadas mediante aclaraciones posteriores, sobre todo al comienzo de nuevas eras técnicas. La diferencia en este caso es que el ciclo 2026 todavía no tuvo su estreno en pista, aunque la pulseada entre ingenieros, dirigentes y fabricantes ya se vive con la intensidad de una verdadera carrera paralela.