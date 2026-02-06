Salarios en la F1: la enorme brecha entre los contratos de Franco Colapinto y Pierre Gasly en Alpine

La grilla de la Fórmula 1 2026 dejó al descubierto una realidad habitual en la categoría: no todos los pilotos compiten desde el mismo punto de partida económico. Aunque Franco Colapinto y Pierre Gasly compartirán box en Alpine , sus contratos reflejan trayectorias y roles muy distintos dentro del equipo francés.

El argentino iniciará su primer año completo como titular en la máxima categoría, un paso histórico para su carrera y para el automovilismo nacional. Sin embargo, su vínculo inicial lo ubica en el escalón más bajo de la tabla salarial , mientras que Gasly aparece como uno de los corredores mejor pagos del segundo pelotón.

Un informe del sitio especializado RacingNews365 confirma esa diferencia y revela que el piloto de Pilar se encuentra entre los ingresos más bajos de la parrilla, mientras que el francés consolida su lugar como líder técnico del proyecto Alpine .

Según el relevamiento, Pierre Gasly percibe un salario base cercano a los 12 millones de dólares anuales, cifra que lo coloca al nivel de otros pilotos establecidos como Alex Albon y Lance Stroll. En contraste, el contrato de Colapinto oscila entre 500.000 y 1 millón de dólares, una diferencia que expone la distancia de jerarquía dentro del equipo.

En términos deportivos, Alpine apuesta por el francés como referencia de desarrollo, mientras que el argentino aparece como una inversión a futuro, con margen de crecimiento dentro de la estructura. Aunque comparten el mismo monoplaza, sus roles contractuales responden a momentos muy distintos de carrera.

Colapinto, entre los salarios más bajos de la grilla

El piloto argentino no es el único que integra el fondo de la tabla salarial. Comparte ese rango con Arvid Lindblad (Racing Bulls), mientras que otros jóvenes con algo más de rodaje, como Oliver Bearman (Haas) o Liam Lawson (Racing Bulls), alcanzan el millón de dólares anuales.

En el extremo opuesto aparecen los pesos pesados de la Fórmula 1: Max Verstappen lidera con 70 millones de dólares, seguido por Lewis Hamilton con 60 millones, en una categoría financiera completamente distinta a la de los debutantes.

verstappen2 Max Verstappen es el piloto mejor pago de la Fórmula 1. Instagram @maxverstappen1

Resultados, el verdadero contrato en la Fórmula 1

Más allá de las cifras, la diferencia entre ambos contratos refleja el momento de carrera de cada piloto dentro de Alpine. Gasly aporta experiencia, liderazgo y conocimiento técnico, mientras que Colapinto representa una apuesta de desarrollo a mediano plazo, con margen para crecer dentro de la estructura y ganar protagonismo si los resultados lo acompañan.

La temporada 2026 será, para el argentino, una oportunidad clave de consolidarse en la Fórmula 1 y acortar esa distancia desde el rendimiento en pista. En un deporte donde los números cambian tan rápido como los resultados, cada carrera puede redefinir su lugar dentro del equipo y del paddock.