Franco Colapinto y el verdadero motivo de su viaje a Andorra antes del arranque de la Fórmula 1

El representante de Franco Colapinto detalló la razón del viaje en plena preparación para la temporada 2026.

Franco Colapinto compartió jornadas de trabajo grupal antes de reincorporarse a la sede de Alpine en Enstone.

Mientras afina los últimos detalles antes de su debut como piloto titular en Alpine, Franco Colapinto realizó una breve escala en Andorra que despertó interés entre seguidores de la Fórmula 1. El viaje formó parte de su planificación fuera de pista antes de retomar la actividad en la base operativa del equipo británico.

Con el correr de las horas, su representante Jamie Campbell Walter aclaró que la estadía no tuvo carácter recreativo, sino que estuvo orientada a una dinámica de “Team Building”, destinada a consolidar vínculos, mejorar la comunicación interna y fortalecer el funcionamiento del grupo que acompaña al argentino.

La iniciativa coincidió con el comienzo de una nueva etapa profesional para Colapinto, que afrontará por primera vez una temporada completa dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.

El mensaje de su entorno y el foco en el trabajo colectivo “Comienza un nuevo capítulo. Franco se embarca en su primera temporada completa en la Fórmula 1 con Alpine. Esto nos recuerda que ningún viaje se emprende solo. Cada vuelta, cada esfuerzo, cada avance se basa en el trabajo en equipo, la confianza y el trabajo incansable detrás de escena”, expresó Campbell Walter en sus redes sociales.

Luego agregó: “Muchas gracias a cada miembro de nuestro equipo por la dedicación, creencia e incontables horas que hacen posible momentos como este. Les deseo a todos los mejor para este 2026, sigamos empujando juntos”. El posteo incluyó fotos del grupo en actividades al aire libre y en la nieve, en un clima distendido pero con foco profesional.