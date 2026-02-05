Christian Horner rompió el silencio sobre el rumor que lo vincula a Alpine: "Solo volvería por la oportunidad correcta"
Christian Horner habló por primera vez sobre la versión que lo relaciona con la escudería en donde corre Franco Colapinto.
Luego de su sorpresiva salida de Red Bull a mitad de 2025, en donde construyó un imperio y cosechó 14 títulos mundiales de Fórmula 1, Christian Horner está cada vez más cerca de volver a la Máxima.
Durante las últimas semanas, el ex jefe de equipo de los Toros estuvo vinculado con la posibilidad de adquirir un porcentaje del paquete de Alpine, equipo donde corre Franco Colapinto, y se convierta en uno de los propietarios de la escudería francesa.
Te Podría Interesar
Christian Horner rompió el silencio y habló del rumor que lo vincula a Alpine
A pesar de que por el momento son solo rumores, las posibilidades de que el británico se una a los de Enstone fue creciendo con el correr del tiempo y ahora el propio Horner rompió el silencio y habló por primera vez sobre el tema: "Bueno, mirá, hasta ahora prácticamente fui vinculado con todos los equipos de la parrilla. Hablé muy poco públicamente desde que dejé Red Bull. Es halagador que a menudo exista esta especulación de que voy a este equipo o a aquel, pero eso es algo muy común en la Fórmula 1 ”, sentenció en diálogo con Today.
"Solo volvería por la oportunidad correcta, trabajando con las personas adecuadas, que piensen de la misma manera y quieran ganar. No tengo ningún interés en simplemente participar", añadió.
Sin embargo, ante la falta de oportunidades por el momento, no se mostró desesperado por regresar al Gran Circo: "El interés por el deporte está por las nubes. Hay gente fantástica que quiere invertir en la Fórmula 1. Pero no tengo apuro. Si mi carrera termina con el final de mi etapa en Red Bull, he tenido un recorrido increíble y, como digo, solo regresaría por algo que fuera genuinamente emocionante y que, en última instancia, pudiera ganar", concluyó.