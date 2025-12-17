Rumor bomba en Alpine: el peso pesado que quiere sumarse como accionista ¿y director de equipo?

De cara a la temporada 2026, Alpine podría sumar a una de las grandes figuras de la Fórmula 1 como accionista y también como ¿jefe de equipo?

El peso pesado de la Fórmula 1 que podría unirse a Alpine en 2026 como accionista y como ¿jefe de equipo?

Luego de lo que fue un 2025 para el olvido, Alpine ya se prepara para lo que será un 2026 completamente distinto en la Fórmula 1. Con llamativos cambios en el reglamento y en los monoplazas, la escudería francesa buscará pelear contra las grandes candidatas en el Mundial de Constructores.

El primer cambio que hicieron fueron dejar atrás los motores de Renault para utilizar los de Mercedes a partir del 2026. Ahora, otro de los cambios que podría darse dentro del equipo con sede en Estone es la llegada de Christian Horner, el ex jefe de equipo de Red Bull, como accionista.

Christian Horner podría desembarcar en Alpine como accionista Tras estar ligado a los Toros durante 20 temporadas, el hombre que consiguió 10 campeonatos mundiales de Constructores, estaría en charlas con el Grupo Renault para adquirir una parte del paquete accionario de Alpine, según informó el medio De Telegraaf.

christian horner Christian Horner podría desembarcar en Alpine tras su salida de Red Bull Shutterstock No obstante, la idea de Christian Horner es regresar a la Fórmula 1 no solo como accionista sino también como jefe de equipo (lo mismo que Toto Wolff en Mercedes). Pero a pesar de su deseo, la posición de jefe de equipo en la escudería francesa está ocupada por Flavio Briatore, quien toma todas las decisiones tras la renuncia de Oliver Oakes a comienzos de año.