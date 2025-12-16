La polémica burla del CEO de McLaren a Alpine que despertó críticas en las redes: "Tenías un maldito..."

Zak Brown, CEO de McLaren, lanzó un repudiable comentario a modo de burla contra el equipo de Franco Colapinto y Pierre Gasly.

La lapidaria burla del CEO de McLaren contra Alpine y uno de sus expilotos. Foto: Fórmula 1

La temporada 2025 de la Fórmula 1 tuvo uno de sus mejores finales de la historia. Lando Norris de McLaren, terminó 3- en Abu Dhabi, consiguió los 15 puntos que necesitaba, destronó a Max Verstappen y se consagró campeón del mundo por primera vez en su trayectoria deportiva.

Además, el festejo papaya fue doble, ya que hace varias fechas atrás en Singapur, se habían consagrado bicampeones del Campeonato Mundial de Constructores al sacarle más de 300 puntos a Mercedes y Red Bull, los dos contendientes que terminaron 2° y 3° respectivamente.

Al cerrar un gran año, el equipo con sede en Woking se reunió para festejar en la gala privada de navidad y mientras todo era alegría y festejos, Zak Brown, el CEO de McLaren, lanzó una polémica burla contra Alpine, en un intento de bromear con Oscar Piastri.

La repudiable burla del CEO de McLaren contra Alpine El estadounidense dialogó con sus dos corredores, quienes debutaron en la categoría reina del automovilismo mundial defendiendo los colores del equipo Papaya, aunque al intentar dejar en claro su postura terminó apuntando tanto contra el equipo de Franco Colapinto como contra Stoffel Vandoorne, uno de sus antiguos pilotos: "Nos arriesgamos mucho con ustedes dos, y no pretendan hacernos creer que tenían mejores opciones: tú tenías un maldito Alpine (por Piastri) y tú solo tenías que ser más rápido que Stoffel Vandoorne (a Norris)”, lanzó.