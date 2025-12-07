Lando Norris, el campeón que McLaren esperó durante una generación

Tras años de reconstrucción, el equipo británico encontró en Lando Norris al piloto que necesitaba para volver a lo más alto.

Lando Norris se transformó en el campeón que McLaren había esperado durante una generación. El piloto británico, que llegó al equipo como una apuesta joven, terminó escribiendo una de las páginas más importantes de su historia al conquistar el título mundial 2025 y devolver la gloria al equipo tras 16 años de sequía.

Su historia siempre estuvo ligada al talento precoz. Nacido el 13 de noviembre de 1999 en Bristol, Inglaterra, Norris mostró desde pequeño un potencial distinto. Dominó el karting, brilló en las categorías formativas y en 2017 se unió al programa de jóvenes pilotos de McLaren. Solo un año más tarde fue subcampeón de Fórmula 2 detrás de George Russell, en una temporada que confirmó que su arribo a la máxima categoría era cuestión de tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997701098467930339&partner=&hide_thread=false Champion. Of. The. World. #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/YsjnIBHcny — Formula 1 (@F1) December 7, 2025 El camino de Lando Norris hacia la élite Su debut en la Fórmula 1 llegó en 2019, con apenas 19 años, y desde el inicio se ganó un lugar entre los pilotos más populares del paddock. Su velocidad, su estilo natural y una manera fresca de comunicarse lo conectaron rápidamente con una nueva generación de aficionados. Aquella primera temporada la compartió con Carlos Sainz y juntos impulsaron el renacimiento de McLaren tras años difíciles. Norris sumó puntos con solidez, brilló los sábados y se consolidó como una pieza central en la reconstrucción del equipo.

norris mclaren Lando Norris, el campeón que llevó a McLaren de regreso a la gloria. X @F1 En 2020 obtuvo su primer podio en Austria y un año después firmó una temporada de alto impacto. En 2021 logró su primera pole position en Rusia y estuvo a instantes de ganar su primer Gran Premio en una final caótica bajo la lluvia. Cerró el año con cuatro podios y un nivel que sorprendió incluso a sus ingenieros. Las nuevas reglas de 2022 complicaron a McLaren, pero Norris mantuvo la competitividad y fue el único piloto ajeno a Red Bull, Ferrari y Mercedes en subir al podio.

El 2023, junto a Oscar Piastri, marcó otro salto de madurez. Su consistencia y su ritmo de carrera lo posicionaron como uno de los talentos más completos de la parrilla. Con un McLaren renovado, 2024 fue el año del despegue definitivo: ganó su primera carrera en Miami y comenzó a pelear mano a mano por los puestos de honor.