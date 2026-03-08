Chiqui Tapia anunció un nuevo torneo en el Ascenso y sacó chapa por LPF Play con una picante frase

En el acto que encabezo en el microestadio de Instituto de Córdoba, Claudio Tapia hizo importantes anuncios y una contundente defensa de su gestión.

Si hay algo que ha sabido hacer en todos estos años Claudio Tapia es sobresalir y elevarse como un protagonista bien visible del fútbol argentino, tanto para sus numerosos detractores como para sus defensores. Con sus numerosísimas y polémicas decisiones, y en medio de la causa penal que atraviesa, cada declaración que hace deja mucha tela para cortar.

Este sábado, en pleno lockout del fútbol argentino, encabezó un acto en el microestadio de Instituto de Córdoba junto con todos los dirigentes del interior y los integrantes del Comité Ejecutivo de AFA. Allí el Chiqui dio un largo discurso en el que defendió su gestión, habló de LPF Play (la nueva plataforma a través de la cual se ven los partidos del Ascenso, la Reserva, los torneos femeninos, etc.) y anunció la creación de una nueva categoría para los equipos del Consejo Federal (indirectamente afiliados).

Claudio Tapia defendió su gestión, LPF Play y el "federalismo" Claudio Tapia defendió la cantidad de equipos y el federalismo "Cuando con mi hermano, mi compañero (por Pablo Toviggino, su tesorero) asumimos en 2017, nos propusimos que el fútbol sea uno solo, que sea federal. Por eso tenemos un torneo de 30 equipo en Primera y unos 36 en Primera Nacional, porque defendemos el federalismo", dijo al comienzo de su alocución, a modo de defensa de la irrisoria e inédita cantidad de clubes que militan en las primeras dos categorías de Argentina -algo que años atrás criticaba y sostenía que debería haber entre 20 y 22 equipos en cada división-.

Tras esto, se refirió a LPF Play, que será presentada de manera oficial este lunes 9 de marzo, pero que ya desde hace algunas semanas comenzó a realizar sus primeras emisiones: "Sin dudas va a ser un día histórico, porque los derechos del fútbol argentino vuelven a ser de los dirigentes del fútbol argentino, vuelven a ser para los clubes del fútbol argentino", apuntó.

"Qué raro, a nosotros no nos sorprende, pero los 'cabecitas' hicieron algo bien. Ahora lo pueden ver todos y ahora no se corta la señal (una chicana a TyC Sports Play, su antecesora, que solía tener fallas técnicas). Ahora lo pueden ver de punta a punta en nuestro país y también en el exterior", lanzó luego de manera sarcástica, aludiendo a los términos peyorativos y clasistas con los que algunos de sus detractores critican su gestión, y con los que busca generalizar a todos sus opositores.