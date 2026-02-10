LPF Play: qué es y cuánto costará la plataforma de streaming por la que se verá el fútbol de Ascenso

La Primera Nacional y otras categorías del Ascenso dejarán la TV tradicional y pasarán a verse por la plataforma de streaming de la Liga Profesional.

Desde esta temporada, el Ascenso se muda al streaming oficial de la Liga Profesional de AFA.

La medida fue confirmada en la última reunión del Comité Ejecutivo en el predio Lionel Messi de Ezeiza, donde se resolvió que todos los encuentros de la Primera Nacional se emitan vía streaming, con un primer mes gratuito y luego bajo un sistema de suscripción paga.

Si bien todavía no se informó oficialmente el valor del servicio, se estima que costará entre los 8.000 y 10.000 pesos mensuales, según dejaron saber desde la AFA. Además, los clubes recibirán mejores ingresos: la Primera Nacional percibirá unos 65 millones de pesos, la B Metropolitana 20 millones, y la Primera C y el Federal A 12 millones.

AFA apuesta al streaming: qué es y cómo funciona LPF Play Logo LPF Play El logo de LPF Play, la plataforma que transmitirá el fútbol del Ascenso www.lpfplay.com Actualmente, LPF Play transmite de manera gratuita el Torneo Proyección (la división Reserva) y partidos del fútbol femenino, además de contenidos propios como LPF Show, Lado F y AFA Studio, junto con resúmenes de Primera División. Para acceder a esos contenidos hay que registrarse con un mail personal en www.lpfplay.com.