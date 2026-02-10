LPF Play: qué es y cuánto costará la plataforma de streaming por la que se verá el fútbol de Ascenso
La Primera Nacional y otras categorías del Ascenso dejarán la TV tradicional y pasarán a verse por la plataforma de streaming de la Liga Profesional.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió quedarse con los derechos televisivos del Ascenso y transmitir los partidos de la Primera Nacional y otras categorías del fútbol argentino a través de LPF Play, la plataforma oficial de la Liga Profesional.
La medida fue confirmada en la última reunión del Comité Ejecutivo en el predio Lionel Messi de Ezeiza, donde se resolvió que todos los encuentros de la Primera Nacional se emitan vía streaming, con un primer mes gratuito y luego bajo un sistema de suscripción paga.
Si bien todavía no se informó oficialmente el valor del servicio, se estima que costará entre los 8.000 y 10.000 pesos mensuales, según dejaron saber desde la AFA. Además, los clubes recibirán mejores ingresos: la Primera Nacional percibirá unos 65 millones de pesos, la B Metropolitana 20 millones, y la Primera C y el Federal A 12 millones.
AFA apuesta al streaming: qué es y cómo funciona LPF Play
Actualmente, LPF Play transmite de manera gratuita el Torneo Proyección (la división Reserva) y partidos del fútbol femenino, además de contenidos propios como LPF Show, Lado F y AFA Studio, junto con resúmenes de Primera División. Para acceder a esos contenidos hay que registrarse con un mail personal en www.lpfplay.com.
La plataforma funciona como un espacio integral de contenidos del fútbol argentino. La sigla LPF -además de Liga Profesional de Fútbol- responde al concepto “La Pasión del Fútbol” y apunta a consolidar un ecosistema digital más allá de los partidos.