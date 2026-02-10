¡Bombazo! El Ascenso deja de ir por TyC Sports y se verá por el streaming de la AFA: será pago
La AFA decidió transmitir los torneos del Ascenso por su propia plataforma, con un mes gratis y luego suscripción paga.
Tras idas y vueltas, tejes y manejes y rumores por doquier, el fútbol de Ascenso dejará de transmitirse por TyC Sports y pasará a verse exclusivamente a través de LPF Play, la plataforma de streaming de la Liga Profesional, que funcionará bajo un sistema pago tras brindar un primer mes gratuito para los usuarios.
La decisión se tomó durante una reunión del Comité Ejecutivo en el predio de Ezeiza, donde se analizaron las ofertas recibidas por los derechos de televisación y finalmente se resolvió que la AFA controle directamente las transmisiones.
Te Podría Interesar
AFA se queda con los derechos del Ascenso y lanza su transmisión paga
Según lo informado, los usuarios podrán acceder sin costo durante el primer mes y luego deberán suscribirse para continuar viendo los partidos, en el marco de un plan de monetización propio del organismo. Todavía no trascendió el monto mensual de la suscripción.
Además, se definió el nuevo esquema de ingresos para los clubes: la Primera Nacional recibirá 65 millones de pesos, la B Metropolitana 20 millones, y la Primera C y el Federal A 12 millones cada una.
Actualmente, la plataforma transmite el Torneo Proyección, la Reserva y el fútbol femenino, y ahora sumará las principales categorías del Ascenso, en una apuesta fuerte de la AFA por centralizar y modernizar sus contenidos.