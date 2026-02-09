Alivio para Franco Colapinto por una decisión clave sobre el motor Mercedes
Una iniciativa impulsada por varios fabricantes para revisar el reglamento técnico perdió impulso dentro de la FIA.
Franco Colapinto recibió una señal positiva en la previa de la temporada 2026 de la Fórmula 1, luego de que trascendiera que no prosperaría una propuesta para ajustar el reglamento de motores. La definición impacta directamente en Alpine, que comenzará su nuevo ciclo técnico con unidades de potencia Mercedes.
El debate se había originado por cuestionamientos de algunos fabricantes rivales respecto a parámetros internos del motor alemán, con la sospecha de que existía un margen interpretativo que podía traducirse en una ventaja de rendimiento. A partir de eso, Audi, Honda, Ferrari y Red Bull promovieron una revisión formal ante los órganos técnicos de la FIA.
Sin embargo, con el calendario avanzando hacia el inicio del campeonato, la posibilidad de introducir cambios antes de la homologación definitiva fue perdiendo fuerza, lo que despejó el escenario para la escudería francesa y su piloto argentino.
Por qué no avanzó la revisión reglamentaria
Según informó el periodista Jonathan Noble, de The Race, las reuniones del Comité Asesor de Unidades de Potencia (PUAC) no lograron consenso para modificar los criterios técnicos en el corto plazo. La falta de acuerdo entre fabricantes y reguladores fue determinante para frenar la iniciativa.
Además, la fecha límite para homologar motores está fijada para el 1 de marzo, un margen que deja poco espacio para aplicar cambios profundos sin alterar los procesos industriales ya en marcha.
El impacto en Alpine y Mercedes
Los equipos que impulsaban la revisión buscaban que cualquier ajuste entrara en vigor antes del Gran Premio de Australia, programado para el 8 de marzo. Sin embargo, especialistas del paddock coinciden en que una eventual modificación recién podría aplicarse en 2027.
De esta manera, Alpine podrá iniciar la temporada 2026 con el motor Mercedes sin restricciones adicionales, un escenario que fortalece sus expectativas competitivas y las de Franco Colapinto en la nueva etapa de la Fórmula 1.