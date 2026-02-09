Alivio para Franco Colapinto por una decisión clave sobre el motor Mercedes

Una iniciativa impulsada por varios fabricantes para revisar el reglamento técnico perdió impulso dentro de la FIA.

Franco Colapinto recibió una señal positiva en la previa de la temporada 2026 de la Fórmula 1, luego de que trascendiera que no prosperaría una propuesta para ajustar el reglamento de motores. La definición impacta directamente en Alpine, que comenzará su nuevo ciclo técnico con unidades de potencia Mercedes.

El debate se había originado por cuestionamientos de algunos fabricantes rivales respecto a parámetros internos del motor alemán, con la sospecha de que existía un margen interpretativo que podía traducirse en una ventaja de rendimiento. A partir de eso, Audi, Honda, Ferrari y Red Bull promovieron una revisión formal ante los órganos técnicos de la FIA.

Sin embargo, con el calendario avanzando hacia el inicio del campeonato, la posibilidad de introducir cambios antes de la homologación definitiva fue perdiendo fuerza, lo que despejó el escenario para la escudería francesa y su piloto argentino.

Por qué no avanzó la revisión reglamentaria Según informó el periodista Jonathan Noble, de The Race, las reuniones del Comité Asesor de Unidades de Potencia (PUAC) no lograron consenso para modificar los criterios técnicos en el corto plazo. La falta de acuerdo entre fabricantes y reguladores fue determinante para frenar la iniciativa.

mercedes f1 La FIA no cambiaría las reglas que afectan al motor Mercedes Instagram @mercedesamgf1 Además, la fecha límite para homologar motores está fijada para el 1 de marzo, un margen que deja poco espacio para aplicar cambios profundos sin alterar los procesos industriales ya en marcha.