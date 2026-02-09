Fórmula 1: dónde se ubican Franco Colapinto y Pierre Gasly en el ranking de los pilotos más populares
Un informe basado en seguidores de Instagram posiciona a Colapinto entre las figuras más comentadas de la F1 y coloca a Gasly dentro del top mundial.
Un ranking reciente que analiza a los pilotos de la Fórmula 1 según su cantidad de seguidores en Instagram ubicó a Franco Colapinto en una posición destacada dentro de la parrilla de 2026, superando a varios corredores con más trayectoria. Además, no muy lejos suyo aparece su compañero en Alpine, Pierre Gasly, también entre los más populares de la máxima.
Franco Colapinto, cerca del top 10 global
Según el listado, que clasifica a los 22 pilotos del campeonato en función de sus seguidores en Instagram, Colapinto se ubicó en el puesto número 12 con alrededor de 5,3 millones de seguidores, acercándose a los nombres más fuertes de la Fórmula 1 en términos de popularidad social.
Ese lugar lo pone por delante de corredores con años de experiencia y apoyo europeo, mostrando cómo su crecimiento mediático desde su llegada a la F1 ya lo coloca en “las grandes ligas” en redes.
Dónde está Pierre Gasly
Dentro del mismo ranking, Pierre Gasly figura en el puesto #10, con cerca de 6 millones de seguidores en Instagram, colocándose así entre los diez pilotos con mayor impacto en esa plataforma.
Encabeza la lista Lewis Hamilton, lejos del resto con más de 40 millones de seguidores, seguido por Charles Leclerc y Max Verstappen.
En un deporte donde el rendimiento en pista convive con la presencia digital, estos números reflejan cómo figuras nuevas y veteranas compiten también en el terreno de la popularidad online, con Colapinto ganando terreno rápidamente entre audiencias globales.
El Top 15 de los más populares (en seguidores)
- Lewis Hamilton: 42.2 M
- Charles Leclerc: 22.2 M
- Max Verstappen: 17.9 M
- Carlos Sainz: 12.4 M
- Lando Norris: 11.6 M
- Sergio Pérez: 8.3 M
- George Russell: 8.2 M
- Fernando Alonso: 7.9 M
- Oscar Piastri: 6.1 M
- Pierre Gasly: 6 M
- Valtteri Bottas: 5.5 M
- Franco Colapinto: 5.3 M
- Kimi Antonelli: 4.6 M
- Alex Albon: 4.1 M
- Ollie Bearman: 3.5 M