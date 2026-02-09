Fórmula 1: dónde se ubican Franco Colapinto y Pierre Gasly en el ranking de los pilotos más populares

Un informe basado en seguidores de Instagram posiciona a Colapinto entre las figuras más comentadas de la F1 y coloca a Gasly dentro del top mundial.

Un ranking reciente que analiza a los pilotos de la Fórmula 1 según su cantidad de seguidores en Instagram ubicó a Franco Colapinto en una posición destacada dentro de la parrilla de 2026, superando a varios corredores con más trayectoria. Además, no muy lejos suyo aparece su compañero en Alpine, Pierre Gasly, también entre los más populares de la máxima.

Franco Colapinto, cerca del top 10 global Franco Colapinto 16x9 Franco Colapinto escaló en las redes y se consolidó en un ranking de popularidad. @AlpineF1Team Según el listado, que clasifica a los 22 pilotos del campeonato en función de sus seguidores en Instagram, Colapinto se ubicó en el puesto número 12 con alrededor de 5,3 millones de seguidores, acercándose a los nombres más fuertes de la Fórmula 1 en términos de popularidad social.

Ese lugar lo pone por delante de corredores con años de experiencia y apoyo europeo, mostrando cómo su crecimiento mediático desde su llegada a la F1 ya lo coloca en “las grandes ligas” en redes.

Dónde está Pierre Gasly gasly alpine Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine. Instagram @alpinef1team Dentro del mismo ranking, Pierre Gasly figura en el puesto #10, con cerca de 6 millones de seguidores en Instagram, colocándose así entre los diez pilotos con mayor impacto en esa plataforma.

Encabeza la lista Lewis Hamilton, lejos del resto con más de 40 millones de seguidores, seguido por Charles Leclerc y Max Verstappen.