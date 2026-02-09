Palazo al Huevo Acuña del hermano de un jugador que se fue de River por decisión de Gallardo

El hermano de un futbolista con pasado en el equipo del Muñeco subió una historia a su cuenta de Instagram con una fuerte indirecta contra Marcos Acuña.

Marcos Acuña recibió una fuerte crítica, de forma indirecta, por parte del hermano de un ex River.

El River de Marcelo Gallardo vivió una de sus peores noches y fue goleado de manera contundente por el Tigre de Diego Dabove. Con goles de Serrago, Romero y un doblete de Russo, el Matador de Victoria dio una clase de fútbol y aplastó por 4-1 al Millonario.

Uno de los grandes apuntados en Núñez por la durísima caída fue Marcos Acuña. El lateral campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección argentina ingresó en el segundo tiempo y sufrió en varias ocasiones las corridas de David Romero, así como también quedó expuesto en un tenso cruce que tuvo con Lautaro Rivero (cuando el partido iba 0-3).

Ahora, en las últimas horas el Huevo recibió una fuerte indirecta en las redes sociales por parte del hermano de Enzo Díaz, futbolista con pasado en River y que se marchó al San Pablo por decisión del Muñeco.

La fuerte indirecta del hermano de Enzo Díaz a Marcos Acuña A través de su cuenta de Instagram, el hermano de Enzo subió una foto del actual jugador del conjunto brasileño con una tajante frase: “No le dicen huevo, este los tiene”, escribió.

image El palazo del hermano de Enzo Díaz a Marcos Acuña IG @colodiaz33 ¿Volverá a la titularidad Acuña para el choque en La Paternal? De cara al compromiso del próximo jueves 12 de febrero, cuando River visite a Argentinos Juniors en La Paternal por la quinta fecha del Torneo Apertura, una de las principales incógnitas pasa por el lateral izquierdo. Aunque Matías Viña se consolidó como titular en el inicio del certamen ante la ausencia de Marcos Acuña, el bajo rendimiento del uruguayo frente a Tigre abrió nuevamente la disputa por el puesto y podría significar el regreso del Huevo al once inicial.