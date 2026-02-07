Golpe histórico: River no tuvo reacción y fue goleado 4-1 por Tigre en el Monumental

Un categórico Tigre goleó y humilló 4-1 a un pálido y sin reacción River Plate en el Monumental en el marco de la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026. Los hinchas estallaron de bronca en la gradas y silbaron a los jugadores durante y luego del encuentro.

El Matador abrió la cuenta con el gol tempranero de Tiago Serrago a los 6 minutos de juego y, tan solo 10 minutos después, el delantero David Romero amplió la ventaja. En el complemento, Ignacio Russo a los 49' y 68' minutos aumentó el marcador. En los 89', Lautaro Rivero descontó para el Millonario, que jugaba con diez desde los 59' por la expulsión de Fausto Vera.

El equipo visitante abrió la cuenta a los 6 minutos con el gol de Tiago Serrago, de inferiores en la Banda. Tras un rebote en la pierna del defensor uruguayo Matías Viña, el remate se desvió y el arquero Santiago Beltrán no pudo hacer nada.

El gol de Serrago para el 1-0 de Tigre

David Romero anotó el segundo gol de Tigre a los 16 minutos, tras una mala salida de River en la que Ignacio Russo salió a la contra y asistió a su compañero que remató cruzado y aumentó el marcador.

Golpeado, pero todavía con chances, el equipo de Marcelo Gallardo se fue encima de su rival, generó algunas chances, pero falló en la definición, aunque a esa altura ya bajaban algunas críticas desde las gradas.

El gol de Nacho Russo para el 3-0 de Tigre

En el complemento, a los 4 minutos, Nacho Russo marcó el tercer gol para los de Victoria. Tras una salida fallida desde el fondo de Aníbal Moreno, la pelota le quedó al hijo de Miguelo mano a mano ante el arquero Santiago Beltrán, definió a la derecha y puso el 3-0.

La expulsión de Fausto Vera en River

Después, el Millonario se quedó con diez por la expulsión de Vera y todo se desmoronó: a los 22 minutos, nuevamente Romero le ganó a los centrales rivales y dejó solo a Russo, quien consumó la goleada con un tiro cruzado.

El segundo gol de Nacho Russo para el 4-0 de Tigre

En el final, Rivero descontó para River a los 44 minutos. El defensor recibió la pelota en la medialuna del área y sacó un buen remate que entró pegado al palo izquierdo del arquero Zenobio, pero no cambió nada. La suerte estaba echada.

El golazo de Rivero para el descuento de River

Con este histórico triunfo, el Tigre de Diego Dabove escaló a lo más alto de la Zona B con 10 puntos. En la próxima fecha, recibirá a Aldosivi de Mar del Plata, el jueves a las 19 horas en el estadio José Dellagiovanna.

Por su parte, el equipo de Marcelo Gallardo sufrió su primera derrota en el certamen y de una manera catastrófica. En la próxima fecha, visitará a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona el jueves 21.15.

