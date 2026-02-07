El particular posteo que Miguel Borja le dedicó a River a horas del partido ante Tigre

Desde Emiratos Árabes Unidos, Miguel Ángel Borja publicó una historia que sorprendió a los hinchas de River de cara al duelo frente al Matador en el Monumental.

River recibirá a Tigre este sábado desde las 20 en el Monumental con la idea de recuperar la cima de la Zona B del Torneo Apertura, donde está invicto. Pero en la previa al partido, el clima en Núñez tomó color pon un detalle que enseguida hizo ruido entre los hinchas: la aparición de Miguel Ángel Borja.

Ya instalado en Emiratos Árabes Unidos, donde firmó con el Al-Wasl tras el escándalo en Cruz Azul, el delantero colombiano utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje directo al Millonario, palpitando el cruce frente al Matador.

“Hoy juega el Millo”, escribió el Colibrí en su cuenta de Instagram, acompañado por emojis de una gallina y un ojo guiñando. Pero ese no fue todo: también reposteó del último cruce entre River y Tigre, aquel 3-1 de 2024 en el que se despachó con un hat-trick. Dos goles fueron de penal y el restante con un zurdazo, en una noche que lo tuvo como figura total.

La historia que subió Miguel Ángel Borja antes del River-Tigre La historia de Instagram de Miguel Borja, antes del partido entre River y Tigre en el Monumental. Foto: captura IG @miguelaborja23 Tras irse libre del club de Núñez y coquetear con Boca, Borja atraviesa un presente particular en su nuevo club. Le alcanzaron apenas dos partidos para romper la sequía y marcar su primer gol. Fue en el 1-1 frente a Al-Nasr Dubai, con un tremendo cabezazo que le sirvió para cortar una racha sin convertir que arrastraba desde el 5 de octubre de 2025, cuando el Milonario perdió 2-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.