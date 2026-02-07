Santiago Ascacibar se sacó las trenzas y sorprendió con un llamativo look antes del Vélez-Boca

Fiel a su estilo, Santiago Ascacibar apareció con un nuevo corte de pelo en la última práctica de Boca antes de visitar a Vélez en Liniers.

Ascacibar lleva días en Boca y ya se cambió el corte de pelo.

Boca cerró la semana con una última práctica antes de visitar a Vélez y, entre los detalles que dejó el entrenamiento del sábado, hubo uno que se robó todas las miradas. Fiel al estilo de cuando todavía vestía los colores de Estudiantes, Santiago Ascacibar apareció con un cambio de look que no pasó desapercibido.

En la previa del partido de este domingo a las 22.15 en Liniers, por la cuarta fecha del Torneo Apertura, el Ruso dejó atrás las trenzas que marcaron su último tramo en el Pincha para pasar a un estilo totalmente distinto: pelo rubio suelto, con los mechones al viento, al estilo rockero.

La verdad salió a la luz en la imagen que publicó el Xeneize en sus redes sociales. "¡Mañana con todo!", posteó el club, junto a dos fotos de la práctica de este sábado: una de Miguel Merentiel y otra del propio Ascacibar, dejando al descubierto su nuevo look.

El nuevo look que estrenará Santiago Ascacibar en la visita de Boca a Vélez El nuevo look de Santiago Ascacibar en sus primeros días en Boca. El nuevo look de Santiago Ascacibar en sus primeros días en Boca. Foto: @BocaJrsOficial Más allá del peinado, lo importante es que el mediocampista de 26 años se metió rápido en la consideración del cuerpo técnico. Llegó, firmó y fue titular en la victoria 2-0 ante Newell's con pocos entrenamientos encima. Y claro, ante el Fortín en el José Amalfitani no será la excepción.