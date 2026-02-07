La pésima noticia que recibió Independiente a horas del duelo clave ante Platense

Mientras se prepara para jugar en Vicente López, Independiente sufrió un duro revés que podría afectarlo severamente en el corto plazo. ¿Qué pasó?

Independiente no arrancó el año de la forma que se esperaba. El equipo de Gustavo Quinteros, que había arrasado en los amistosos de pretemporada, todavía no pudo ganar en el Torneo Apertura al cabo de tres fechas y se fue silbado por su gente tras el 1-1 ante Vélez en el Libertadores de América.

El Rojo sabe que debe cortar la racha con urgencia para que no le pase lo del campeonato pasado (15 partidos sin triunfos y afuera de los primeros ocho de su zona) y en el horizonte aparece el partido ante Platense, este domingo desde las 17. Para colmo, en la previa al match en Vicente López cayó otro baldazo de agua fría.

El duro revés del TAS contra Independiente por una vieja deuda Durante el trascurso de la semana, el TAS falló a favor de Fernando Gaibor, exfutbolista del club, por un viejo reclamo salarial que persiste desde 2020. Y la cifra a pagar no es menor: US$1.500.000 más intereses. El elenco de Avellaneda tiene un plazo de 30 días para abonar la deuda y, en caso de no hacerlo, habrá severas consecuencias.

Néstor Grindetti volvió al país tras la audiencia en Conmebol por los incidentes en Independiente-Universidad de Chile. La dirigencia encabezada por Néstor Grindetti en Independiente tiene más dolores de cabeza. Foto: Jorge Saenz Es que la FIFA amenaza con adjudicarle una prohibición de fichajes si no cumple con lo adeudado en tiempo y forma. El principal problema es que Independiente no tiene dinero al contado para saldar dicho monto, por lo que pondrá todas las fichas en la vía alternativa: un nuevo plan de pagos con el mediocampista colombiano.