La picante pintada que apareció en la cancha de Racing a horas del partido con Argentinos: "Con Costas no se jode"

A horas del partido frente al Bicho, se viralizó una fuerte pintada en los alrededores del Cilindro de Avellaneda que tiene al DT de Racing como protagonista.

La picante pintada que apareció en el estadio de Racing y que tiene a Costas como protagonista principal.

Racing atraviesa un comienzo cuesta arriba en el Torneo Apertura y la falta de resultados no tardó en encender el termómetro en Avellaneda. Aun así, el foco de las críticas no parece recaer de manera unánime sobre Gustavo Costas. De hecho, en las inmediaciones del Cilindro aparecieron pintadas que respaldan al entrenador y marcan una postura clara de un sector de la hinchada.

En la previa del cruce frente a Argentinos Juniors, un mensaje contundente se hizo visible alrededor del estadio: “Con Costas no se jode, es de Racing de verdad”. Sin firmas ni identificaciones, la consigna funcionó como una señal hacia otros responsables del momento futbolístico, ya sea dentro del plantel o en los escritorios, más que como una defensa aislada del DT.

La picante pintada que apareció en los alrededores de la cancha de Racing image El arranque del campeonato llegó acompañado de incorporaciones de peso, con Valentín Carboni como nombre destacado, pero el impacto de los refuerzos todavía está lejos de lo esperado. Las piezas nuevas no terminan de acomodarse al ritmo del equipo y Adrián Martínez aparece demasiado solo en ofensiva, sin poder convertirse en el faro goleador que supo ser. A esto se suma el bajón de algunos futbolistas que antes ofrecían certezas: Santiago Sosa aún no recuperó su mejor versión tras la lesión facial sufrida a fines del año pasado, mientras que Facundo Cambeses vive un presente muy distinto al cierre prometedor que había mostrado en 2025.

El respaldo al técnico aparece, entonces, en medio de un escenario espinoso para Racing, condicionado por ausencias importantes y movimientos de último momento que alteraron la planificación. Sin ir más lejos, el viernes por la noche terminó de cerrarse la transferencia de Ignacio Nardoni a Gremio, mientras que los problemas físicos de Nazareno Colombo e Ignacio Rodríguez obligaron a Gustavo Costas a reconfigurar el equipo para recibir a Argentinos Juniors.

Colombo, una de las piezas fijas en el arranque del certamen y titular en las tres primeras fechas, sufrió un golpe en la cresta ilíaca derecha y todo indica que Marco Di Césare ocupará su lugar en la defensa. En el otro extremo, Rodríguez quedó al margen por un esguince en el tobillo derecho, aunque la banda izquierda tiene dueño: Gabriel Rojas volverá a meterse en el once inicial frente al conjunto de La Paternal.