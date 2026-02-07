El mensaje político de Costas tras la primera victoria de Racing: "Tenemos que estar todos juntos"

Racing consiguió este sábado su primer triunfo en el Torneo Apertura. Fue por 2-1 en un partidazo frente a Argentinos Juniors en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 4. De este modo, sumó sus primeros 3 puntos en un 2026 que arrancó de la peor manera posible, tanto desde lo deportivo como en el aspecto político.

Además de por los malos resultados, los hinchas académicos apuntaron contra la dirigencia durante la semana por la falta de refuerzos de jerarquía, la venta de jugadores importantes y ciertos manejos que tomaron relevancia pública en los últimos días, y hasta aparecieron pintadas en apoyo a Gustavo Costas. En ese sentido, el DT trató de calmar las aguas tras el encuentro.

Racing triunfo sobre Argentinos Juniors Racing sumó sus primeros 3 puntos en el Apertura. Fotobaires Las declaraciones de Gustavo Costas en conferencia de prensa "Estaba todo el ambiente caldeado, como para que explotara todo, el de Racing lo sabe. La gente se encargó de apoyar desde que vino el micro y ayudó mucho al equipo. Este partido lo ganamos entre todos", reconoció el entrenador blanquiceleste en conferencia de prensa.

Tras esto, se refirió al contexto en el que se desarrolló el encuentro: "La política, desgraciadamente… no me voy a meter. No quiero que volvamos a pasar lo que ya hemos pasado. Por eso siempre digo que tenemos que estar juntos", apuntó en primera instancia. E insistió: "No lo digo porque soy un boludo y lo digo por decir. Cuando estamos juntos es distinto, no nos tiene que dividir nadie. Acá lo más importante es Racing".