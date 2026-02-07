Racing recibe a Argentinos Juniors con el objetivo de salir del fondo de la tabla: hora y TV

Tras un pésimo arranque, el Racing de Costas va por sus primeros puntos en el campeonato y enfrenta a Argentinos en el Cilindro por la fecha 4.

Racing buscará salir del fondo de la tabla de la Zona B del Torneo Apertura y sumar su primer triunfo cuando reciba este sábado a Argentinos Juniors por la cuarta fecha.

El partido tendrá lugar en el estadio Presidente Perón de Avellaneda desde las 18 del sábado. Además, contará con el arbitraje principal de Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Germán Delfino y la transmisión del encuentro estará a cargo de TNT Sports.

Racing llega más necesitado que nunca El equipo de Gustavo Costas viene de perder 3-1 ante Tigre, en condición de visitante, en el marco de la tercera fecha del Apertura. En otra pobre presentación de la Academia, consumó su tercera derrota al hilo en este certamen y está último sin puntos.

Tigre Racing Apertura 2026 Racing viene de perder con Tigre y está obligado a ganar. Fotobaires Para este encuentro ante el Bicho y, teniendo en cuenta la preocupación que generaron los resultados y el rendimiento en estas tres fechas, el entrenador no dio a conocer si jugará con un 4-3-1-2 o un 3-4-3.

En caso de ser la primera variante, Santiago Sosa se incorporaría al mediocampo, sector donde Matías Zaracho reemplazaría a Bruno Zuculini y Baltasar Rodríguez a Valentín Carboni. En caso de ser la segunda opción, Sosa se mantendría como líbero en la defensa y Zuculini seguiría siendo el mediocampista central de Racing.