Racing recibe a Argentinos Juniors con el objetivo de salir del fondo de la tabla: hora y TV
Tras un pésimo arranque, el Racing de Costas va por sus primeros puntos en el campeonato y enfrenta a Argentinos en el Cilindro por la fecha 4.
Racing buscará salir del fondo de la tabla de la Zona B del Torneo Apertura y sumar su primer triunfo cuando reciba este sábado a Argentinos Juniors por la cuarta fecha.
El partido tendrá lugar en el estadio Presidente Perón de Avellaneda desde las 18 del sábado. Además, contará con el arbitraje principal de Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Germán Delfino y la transmisión del encuentro estará a cargo de TNT Sports.
Racing llega más necesitado que nunca
El equipo de Gustavo Costas viene de perder 3-1 ante Tigre, en condición de visitante, en el marco de la tercera fecha del Apertura. En otra pobre presentación de la Academia, consumó su tercera derrota al hilo en este certamen y está último sin puntos.
Para este encuentro ante el Bicho y, teniendo en cuenta la preocupación que generaron los resultados y el rendimiento en estas tres fechas, el entrenador no dio a conocer si jugará con un 4-3-1-2 o un 3-4-3.
En caso de ser la primera variante, Santiago Sosa se incorporaría al mediocampo, sector donde Matías Zaracho reemplazaría a Bruno Zuculini y Baltasar Rodríguez a Valentín Carboni. En caso de ser la segunda opción, Sosa se mantendría como líbero en la defensa y Zuculini seguiría siendo el mediocampista central de Racing.
Por su parte, el equipo dirigido por Nicolás Diez viene de empatar 0-0 con Belgrano de Córdoba el lunes en el estadio Diego Armando Maradona. Con este resultado, el equipo de La Paternal alcanzó los 5 puntos en este certamen y quedó en el sexto lugar de la Zona B.
Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro
- Torneo Apertura de la Liga Profesional
- Zona B – Cuarta fecha
- Racing – Argentinos Juniors
- Estadio: Presidente Perón, Avellaneda, Buenos Aires.
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- VAR: Germán Delfino.
- Horario: 18 – TV: TNT Sports.
Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Matías Zaracho, Baltasar Rodríguez, Matko Miljevic; Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.
Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Claudio Bravo; Federico Fattori, Alan Lescano, Hernán López Múñoz; Lautaro Giaccone, Emiliano Viveros y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
Fuente: NA