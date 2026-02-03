Bombazo: Racing vendió a una de sus máximas figuras por US$ 8.000.000

Racing llegó a un acuerdo de palabra para desprenderse definitivamente de uno de los jugadores más importantes del plantel de Gustavo Costas. De quién se trata.

En medio de un arranque pésimo en el Torneo Apertura, donde perdió los tres partidos que jugó, Racing se desprenderá de uno de los pilares del equipo de Gustavo Costas. Se trata de Juan Ignacio Nardoni, el mediocampista que seguirá su carrera en Gremio de Porto Alegre por una cifra millonaria.

La sorpresiva ausencia del volante de 23 años en la derrota 1-3 ante Tigre hacía pensar que su venta al equipo brasileño estaba más que avanzada. Y lo cierto es que el acuerdo final se terminó de cerrar este mismo martes, luego de que la Academia rechazará otras tres propuestas anteriormente.

Nardoni se despide de Racing: será flamante refuerzo de Gremio de Porto Alegre Finalmente, Gremio se decidió a subir el número y la dirigencia de Racing aceptó la oferta: US$ 8.000.000 por el 80% del pase más otros 2 millones en objetivos. Así, Nardoni se transformó en una de las ventas más importantes del último tiempo para la Academia y seguirá su carrera en el Brasileirao.

El ex Unión había arribado a Avellaneda a comienzos de 2023, cuando Racing pagó seis millones de dólares por el 70% de su pase. En ese sentido, el Tatengue también le sacará jugó a la venta y recibirá el porcentaje que le corresponde sobre dicho monto.

Racing vs Estudiantes Chau Nardoni: Racing vendió a una de sus máximas figuras al Brasileirao. NA Los tremendos números del volante en la Academia En su paso por la Academia, que fue muy positivo, Nardoni disputó 126 partidos, marcó cinco goles, repartió siete asistencias y fue parte de un ciclo ganador de la mano de Costas que incluyó la Supercopa Internacional 2023, la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. Además, por su alto nivel estuvo a punto de ser convocado por Lionel Scaloni a la Selección argentina.