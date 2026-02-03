Fiesta total: Independiente Rivadavia le ganó 2-1 a Sarmiento de Junín y quedó puntero en soledad
Con goles de Sartori y Osella, la Lepra venció a Sarmiento y cerrará la fecha 3 en la cima de la Zona B con puntaje ideal. Tres jugados, tres ganados.
En un partido en el que fue claro dominante y manteniendo un inicio de campeonato que ilusiona a sus hinchas, Independiente Rivadavia derrotó como local por 2-1 a Sarmiento en el estadio Bautista Gargantini, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura.
La Lepra mendocina ganó con los tantos de Fabrizio Sartori, a los 21 minutos del primer tiempo, y el lateral Alejo Osella, cuando iban 7 minutos del complemento, mientras que el descuento llegó por medio del atacante Junior Marabel, a los 24 minutos de la segunda mitad.
Sartori la peleó y puso en ventaja a Independiente Rivadavia
Así, la Lepra mendocina mantiene el puntaje perfecto y se ubica como único líder de la zona B, con nueve unidades, mientras que el equipo de Facundo Sava es noveno en el grupo con tres puntos.
En la próxima fecha, el equipo que dirige Alfredo Berti visitará a Estudiantes de Río Cuarto, el lunes 9 de febrero a las 21:30, mientras que el conjunto de Junín será local de Atlético Tucumán, el domingo 8 a partir de las 17:00.
El 2-0 de la Lepra en los pies de Alejo Osella
El fondo de la Lepra se durmió y Sarmiento llegó al descuento
