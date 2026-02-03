Presenta:

Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia festejó en casa y se trepó a la cima

Con una actuación sólida y carácter en el Gargantini, Independiente Rivadavia venció 2-1 a Sarmiento de Junín y alcanzó la punta del torneo.

Alfredo Ponce

Alfredo Ponce

Alf Ponce&nbsp;

Alf Ponce 

CSIR vs Sarmiento
Alf Ponce Mercado / MDZ
Alf Ponce&nbsp;

Alf Ponce 

Alf Ponce&nbsp;

Alf Ponce 

Alf Ponce&nbsp;

Alf Ponce 

Alf Ponce&nbsp;

Alf Ponce 


Independiente Rivadavia vivió una noche especial en el Bautista Gargantini. Con el aliento de su gente como motor, el equipo azul superó 2-1 a Sarmiento de Junín y, con ese triunfo, se subió a lo más alto de la competencia. Las imágenes reflejan la intensidad del partido, la entrega colectiva y el festejo final de un grupo que sigue dando pelea arriba.


La luna presente en el Bautista Gargantini

CSIR vs Sarmiento
Alf Ponce

Alf Ponce

CSIR vs Sarmiento
Alf Ponce

Alf Ponce

Goles son amores, festejos son desahogos

CSIR vs Sarmiento
Alf Ponce

Alf Ponce

CSIR vs Sarmiento
Alf Ponce

Alf Ponce

CSIR vs Sarmiento
Alf Ponce

Alf Ponce

Villa tuvo un gran regreso al Gargantini

Villa vs Sarmiento
CSIR vs Sarmiento
CSIR vs Sarmiento
CSIR vs Sarmiento 1
CSIR vs Sarmiento 2

