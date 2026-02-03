Independiente Rivadavia festejó en casa y se trepó a la cima



Independiente Rivadavia vivió una noche especial en el Bautista Gargantini. Con el aliento de su gente como motor, el equipo azul superó 2-1 a Sarmiento de Junín y, con ese triunfo, se subió a lo más alto de la competencia. Las imágenes reflejan la intensidad del partido, la entrega colectiva y el festejo final de un grupo que sigue dando pelea arriba.