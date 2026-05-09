Belgrano eliminó a Talleres en el clásico cordobés y avanzó a cuartos del Torneo Apertura
Por los octavos de final, Belgrano se impuso 1-0 sobre Talleres en el Kempes con un gol de González Metilli. Su rival será Independiente Rivadavia o Unión.
Los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026 comenzaron con todo. Este sábado, Belgrano de Córdoba ganó un clásico que quedará en la historia por 1-0 sobre Talleres en el Mario Alberto Kempes. En cuartos enfrentará al vencedor de Independiente Rivadavia contra Unión de Santa Fe.
Francisco González marcó el gol del triunfo en el arranque del complemento, al minuto 47. En el primer tiempo le habían anulado un tanto al Pirata por un offside previo. Alexandro Maidana y Guido Herrera fueron expulsados en el local, mientras que Lucas Passerini vio la roja en la visita.
El gol de González Metilli para el triunfo de Belgrano de Córdoba
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