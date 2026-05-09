Belgrano eliminó a Talleres en el clásico cordobés y avanzó a cuartos del Torneo Apertura

Los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026 comenzaron con todo. Este sábado, Belgrano de Córdoba ganó un clásico que quedará en la historia por 1-0 sobre Talleres en el Mario Alberto Kempes. En cuartos enfrentará al vencedor de Independiente Rivadavia contra Unión de Santa Fe.