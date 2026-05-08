Cómo está Independiente Rivadavia en la tabla para el próximo Mundial de Clubes

Con el empate de este miércoles ante Fluminense de Brasil , por la cuarta fecha del grupo C, el equipo que conduce Alfredo Berti dio otro paso en el actual certamen continental y además quedó muy cerca de asegurar el primer puesto de la zona, lo que le permitirá tener una serie de ventajas para la parte definitoria del torneo.

Y si bien el foco ahora cambió al ámbito local, de cara al partido de este sábado a las 21.30 ante Unión de Santa Fe , por los octavos de final del torneo Apertura , los dos encuentros restantes de la Libertadores ante Deportivo La Guaira de Venezuela y Bolívar de Bolivia no pueden pasarse por alto por dos motivos centrales: terminar como uno de los mejores primeros y subir puestos en la tabla de Conmebol .

Cómo está Independiente Rivadavia en el Ranking Conmebol

Con la campaña que viene realizando el cuadro mendocino, ya sumó 10 puntos más otros 3 por haber clasificado a octavos de final, y empezó a posicionarse en el Ranking Conmebol, la tabla de ubicaciones que definirá a dos clubes clasificados al Mundial de Clubes 2029.

Mundial de Clubes Si bien faltan tres años, el Mundial de Clubes empieza a tomar color. FIFA

Hasta ahora, el único clasificado por Sudamérica es Flamengo de Brasil, tras consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2025, al que se sumarán los ganadores de las ediciones 2026, 2027 y 2028 y los dos mejores ubicados en el ranking.

Actualmente, la tabla es liderada por Palmeiras de Brasil, con 57 puntos, seguido por Liga Deportiva de Quito, que tiene 44 y Estudiantes de La Plata, con 37. Más abajo aparecen otros clubes argentinos como Racing (35), Vélez (24), River (23) y después figura Independiente Rivadavia en el puesto 19, con 13 unidades. Porque soñar...