El equipo muleto de Independiente Rivadavia empató 1-1 con Aldosivi en Mar del Plata y terminó arriba en todo

Independiente Rivadavia , ya clasificado como ganador de la Zona A, cerró la fase regular del Torneo Apertura con un empate 1-1 como visitante ante Aldosivi . El equipo presentó una formación alternativa pensando en el duelo clave de entre semana frente a Fluminense por la Copa Libertadores.

Ahora, la Lepra aguarda rival para los playoffs : será el octavo de la Zona A. Hoy ese lugar lo ocupa Unión de Santa Fe, aunque también lo disputan Defensa y Justicia e Instituto, que jugarán sus partidos en la última fecha. Incluso, si el Halcón gana por dos o más goles, el cruce podría ser ante San Lorenzo.

Más allá del rival, Independiente Rivadavia tendrá ventaja de localía en los playoffs y jugará en Mendoza hasta una eventual semifinal. Solo la final del torneo se disputará en cancha neutral.

El arranque fue intenso y con goles. A los 4 minutos, Aldosivi se puso en ventaja: tras un rebote en el área, Santiago Moya tomó la pelota de primera y sacó un potente zurdazo para el 1-0.

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La reacción de Independiente Rivadavia fue inmediata. A los 7’, luego de un buen centro atrás de Juan Manuel Elordi, Leonel Bucca apareció en carrera y definió con un zurdazo cruzado para el 1-1.

El empate de Leonel Bucca para el Azul

Gol de Independiente Rivadavia en Aldosivi Gol de Independiente Rivadavia en Aldosivi TNT Sports

En el complemento, a los 13 minutos, Independiente Rivadavia estuvo cerca del segundo con un gran remate desde afuera del área de Gonzalo Ríos, pero el arquero local respondió con una atajada espectacular.

A los 20’, Aldosivi tuvo una chance clarísima para ponerse en ventaja: Nicolás Cordero recibió solo dentro del área y, de frente al arco, definió exigido ante la salida del arquero, pero la pelota se fue apenas rozando el palo.

La Lepra reaccionó enseguida con otro buen disparo lejano de Ríos, que el arquero del Tiburón, sobre la línea, desvió al córner con los puños.

Sobre el final, a los 42 minutos, el equipo mendocino generó una doble ocasión en la misma jugada. Bautista Dadín quedó mano a mano y sacó un zurdazo que tapó el arquero; en el rebote, el debutante Luciano Sábato definió de media vuelta, pero la pelota se fue desviada, muy cerca del ángulo.

Finalmente, todo terminó en empate y así Independiente Rivadavia cerró la primera ronda invicto como visitante, a la espera de su rival.

El próximo desafío será por la Copa Libertadores: este miércoles a las 21.30, en el Malvinas Argentinas, recibirá a Fluminense con la chance de clasificarse a octavos de final en caso de ganar.

El minuto a minuto de Aldosivi vs Independiente Rivadavia