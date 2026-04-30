Las mejores fotos del triunfazo de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Las mejores fotos de una victoria que quedará en la historia leprosa, con emoción, goles y una hinchada desbordada.

Las mejores postales de una noche histórica llevan la firma de Alf Ponce, quien logró capturar la esencia del triunfazo de Independiente Rivadavia ante La Guaira.





Desde la explosión en las tribunas hasta la intensidad en cada jugada, sus imágenes reflejan la emoción, el desahogo y la felicidad de un equipo y una hinchada que vivieron una jornada inolvidable en la Copa Libertadores.



