Las mejores fotos del triunfazo de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Las mejores fotos de una victoria que quedará en la historia leprosa, con emoción, goles y una hinchada desbordada.
Las mejores postales de una noche histórica llevan la firma de Alf Ponce, quien logró capturar la esencia del triunfazo de Independiente Rivadavia ante La Guaira.
Desde la explosión en las tribunas hasta la intensidad en cada jugada, sus imágenes reflejan la emoción, el desahogo y la felicidad de un equipo y una hinchada que vivieron una jornada inolvidable en la Copa Libertadores.
lepra vs La Guaira (2)
El padre de la criatura, Alfredo Berti.
Alf Ponce Mercado/MDZ
lepra vs La Guaira (4)
La Lepra sigue imparable.
Alf Ponce Mercado/MDZ
Lepra vs La Guaira (4)
Villa rompió la racha sin marcar.
Alf Ponce Mercado/MDZ
Lepra vs La Guaira (5)
Desahogo de Sebastián Villa.
Alf Ponce Mercado/MDZ
Lepra vs La Guaira (6)
La Lepra ganó los primeros tres partidos en la Copa.
Alf Ponce Mercado/MDZ
Lepra vs La Guaira (2)
Festejo del Azul en el Parque.
Alf Ponce Mercado/MDZ
Lepra vs La guaira (3)
Sartori incansable durante todo el partido.
Alf Ponce Mercado/MDZ
Lepra vs La guaira (6)
Sebastián Villa y otra buena producción.
Alf Ponce Mercado/MDZ
Lepra vs La guaira (7)
El azul sigue intratable.
Alf Ponce Mercado/MDZ
Lepra vs La guaira (11)
El arquero venezolano vencido.
Alf Ponce Mercado/MDZ