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Las mejores fotos del triunfazo de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Las mejores fotos de una victoria que quedará en la historia leprosa, con emoción, goles y una hinchada desbordada.

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Lepra vs La guaira (2)
Lepra vs La guaira (3)
Lepra vs La guaira (4)
Lepra vs La guaira (5)
Lepra vs La guaira (6)
Lepra vs La guaira (7)
Lepra vs La guaira (8)
Lepra vs La guaira (9)
Lepra vs La guaira (10)
Lepra vs La guaira (11)
Lepra vs La guaira (12)
Lepra vs La guaira (13)

Las mejores postales de una noche histórica llevan la firma de Alf Ponce, quien logró capturar la esencia del triunfazo de Independiente Rivadavia ante La Guaira.

Desde la explosión en las tribunas hasta la intensidad en cada jugada, sus imágenes reflejan la emoción, el desahogo y la felicidad de un equipo y una hinchada que vivieron una jornada inolvidable en la Copa Libertadores.

lepra vs La Guaira (2)
El padre de la criatura, Alfredo Berti.&nbsp;

El padre de la criatura, Alfredo Berti.

lepra vs La Guaira (4)
La Lepra sigue imparable.

La Lepra sigue imparable.

Lepra vs La Guaira (3)
Gran momento del Azul.&nbsp;

Gran momento del Azul.

Lepra vs La Guaira (4)
Villa rompi&oacute; la racha sin marcar.

Villa rompió la racha sin marcar.

Lepra vs La Guaira (5)
Desahogo de Sebasti&aacute;n Villa.

Desahogo de Sebastián Villa.

Lepra vs La Guaira (6)
La Lepra gan&oacute; los primeros tres partidos en la Copa.&nbsp;

La Lepra ganó los primeros tres partidos en la Copa.

Lepra vs La Guaira (2)
Festejo del Azul en el Parque.&nbsp;

Festejo del Azul en el Parque.

Lepra vs La guaira (3)
Sartori incansable durante todo el partido.&nbsp;

Sartori incansable durante todo el partido.

Lepra vs La guaira (4)
Villa fue clave.&nbsp;

Villa fue clave.

Lepra vs La guaira (6)
Sebasti&aacute;n Villa y otra buena producci&oacute;n.

Sebastián Villa y otra buena producción.

Lepra vs La guaira (7)
El azul sigue intratable.&nbsp;

El azul sigue intratable.

Lepra vs La guaira (11)
El arquero venezolano vencido.

El arquero venezolano vencido.

Lepra vs La guaira (12)
Festejo de gol leproso.&nbsp;

Festejo de gol leproso.

Lepra vs La guaira (13)
Venga ese abrazo...

Venga ese abrazo...

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