Independiente Rivadavia goleó a La Guaira 4 a 1 y sigue imparable

Independiente Rivadavia aplastó 4 a 1 a Deportivo La Guaira con un triplete de Alex Arce y el gol del quiebre de racha de Villa. Ortiz descontó para los venezolanos.

No hubo drama. Hubo fiesta.

Independiente Rivadavia cerró la primera vuelta de la fase de grupos de la Copa Libertadores de la mejor manera posible: con una goleada 4 a 1 ante Deportivo La Guaira en un Malvinas Argentinas que vibró de principio a fin.

El héroe de la noche fue Alex Arce. El paraguayo convirtió tres goles y fue imparable para la defensa venezolana. El primero para abrir el marcador, el segundo para sentenciar y el tercero para rubricar una actuación que quedará grabada en la historia del club.

Sebastián Villa también tuvo su noche. El capitán colombiano rompió nueve meses de sequía con un penal a los 45 minutos del primer tiempo. Un grito que llegó tarde pero en el momento justo, con el Malvinas de testigo y la Libertadores como escenario.

El único lunar fue el descuento de Guillermo Ortiz, el ex Godoy Cruz que encontró un resquicio para anotar y evitar el cero en el marcador venezolano. Fue un paréntesis en una noche que siempre perteneció a la Lepra.