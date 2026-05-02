La Lepra espera rival: tres posibles cruces y una definición cargada de tensión

Independiente Rivadavia ya hizo su parte, pese a que mañana completará la fase regular. El equipo de Alfredo Berti se aseguró el primer puesto y jugará los playoffs con ventaja de local en el Gargantini. Sin embargo, a horas de cerrar la etapa inicial, todavía no sabe contra quién le tocará medirse en el cruce decisivo.

Mientras este domingo visita a Aldosivi en Mar del Plata (desde las 13.30), la verdadera atención está puesta en otros partidos. Porque el rival de la Lepra saldrá de un abanico reducido, pero con múltiples combinaciones.

Y todo depende de lo que pase con Defensa y Justicia en la última fecha.

independiente gimnasia clasico galeria (17) La Lepra jugará siempre de local, salvo en la final que es en campo neutral Alf Ponce Mercado / MDZ

Los escenarios, claros:

Si Defensa y Justicia gana por dos goles o menos → el rival será Defensa y Justicia.

→ el rival será Defensa y Justicia. Si Defensa gana por más de dos goles → el rival será San Lorenzo.

→ el rival será San Lorenzo. Si Defensa empata → el rival será Unión de Santa Fe.

→ el rival será Unión de Santa Fe. Si Defensa pierde → el rival también será Unión de Santa Fe.

Un dato clave: Unión llega golpeado tras empatar de local 1 a 1 ante Talleres de Córdoba, pero igual mantiene chances de cruzarse con la Lepra.

El dato que mete picante

En medio de esta definición aparece un condimento especial: Gimnasia y Esgrima de Mendoza, clásico rival de la Lepra, será protagonista indirecto de la definición y puede terminar influyendo en quién será el adversario del equipo de Berti en los playoffs, ya que recibe a Defensa el lunes a las 17:00hs.