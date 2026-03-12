Florentín fue el corazón de la Lepra: gol, carácter y una actuación de líder en el Gargantini

El mediocampista paraguayo marcó su primer gol con Independiente Rivadavia y fue el mejor del equipo en la derrota ante Barracas.

Si del lado de Barracas, la gran figura fue el arquero Marcelo Miño, en Independiente Rivadavia hubo un jugador que sobresalió por encima del resto: José Florentín. El mediocampista paraguayo tuvo una actuación completa y fue el alma de la Lepra en la derrota 2 a 1 en el estadio Bautista Gargantini.

El ex jugador de Central Córdoba mostró personalidad, presencia en el mediocampo y además se dio el gusto de marcar su primer gol con la camiseta azul, en una noche donde fue uno de los pocos que logró sostener el nivel durante los 90 minutos.

Florentín no solo apareció en el área rival para convertir. Antes del gol ya había tenido una ocasión clarísima, pero allí apareció la figura de la noche: Marcelo Miño, que sacó una pelota impresionante y evitó lo que pudo haber sido el empate para el conjunto mendocino.

La figura de la Lepra en el Gargantini fue Florentín. Los números reflejan su influencia en el juego. El mediocampista completó 66 de 76 pases (87% de precisión), con una enorme participación en campo rival, donde acertó 49 de 55 entregas. Además aportó dinámica con 88 toques de balón y fue clave en la circulación del equipo.

En ataque también fue protagonista: remató tres veces al arco, dos de ellas con destino de gol, generó dos pases clave y mostró decisión para pisar el área rival.