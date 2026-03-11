Independiente Rivadavia recibe a Barracas Central y busca seguir en lo más alto: hora, TV y formaciones

La Lepra enfrentará al equipo de Rubén Darío Insua desde las 22. El Azul buscará volver al triunfo tras los últimos dos empates ante Racing y River.

Independiente Rivadavia recibe este miércoles a las 22 horas a Barracas Central en el Bautista Gargantini. El equipo de Alfredo Berti busca seguir en los más alto de la Zona B para aprovechar el empate entre Tigre y Vélez que jugaron este martes. Si bien el DT leproso tiene una duda, de mitad de cancha para atrás no tocará el equipo.

La Lepra viene de dos empates en los últimos dos partidos ante Racing y River respectivamente. Si bien las sensaciones fueron buenas y mereció algo más en ambos partidos, sumó de a un punto y ya queda lejano el triunfo frente a Independiente de Avellaneda. Si bien el Azul no pierde, tiene una buena posibilidad de volver a sumar de a 3 ante un rival que no viene bien, en condición de local y para aprovechar que Tigre, su escolta, empató esta fecha.

El parate le vino bien al equipo de Alfredo Berti porque recupera a Tomás Bottari, que se había cortado un ligamento de su tobillo en el partido frente a Belgrano. Si bien estuvo en el banco de suplentes después, solo fue de manera testimonial. Recién volvió a trotar post partido con River. También Alex Arce ya tiene más días junto a sus compañeros tras su fractura de clavícula. Si bien jugó unos minutos en el Malvinas contra el Millonario, tiene más rodaje y podría meterse en el once titular esta noche.

Barracas Central, que va a jugar Copa Sudamericana este 2026, solamente ganó 2 partidos, empató 3 y perdió 3, y se encuentra afuera de los ocho que se meten a los playoffs.

Formaciones Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Fabrizio Sartori o Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.