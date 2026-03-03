Video: la lapidaria respuesta de Daniel Vila sobre los rumores de Sebastián Villa a Boca

El presidente de Independiente Rivadavia fue contundente frente a los rumores que indican que el delantero podría emigrar a Boca.

Daniel Vila fue tajante a la hora de hablar de la posibilidad de salida de Sebastián Villa.

Luego del empate entre Independiente Rivadavia y River Plate, en el partido correspondiente a la octava fecha del torneo Apertura, Daniel Vila fue terminante frente a los rumores que surgieron durante la tarde del lunes que indicaban un nuevo interés de Boca por el delantero Sebastián Villa.

Una vez concluido el encuentro, que se disputó en el estadio Malvinas Argentinas y finalizó 1 a 1, el futbolista dio su versión de los hechos y en declaraciones a ESPN afirmó: “No voy a hablar de eso ahora. En estos momentos estoy enfocado al cien por ciento en Independiente Rivadavia y de eso se encarga mi representante”.

Sebastián Villa se refirió a los rumores de su vuelta a Boca Cabe recordar que el atacante colombiano mantiene contrato vigente con el club del Parque hasta el 31 de diciembre de este año y cuenta con una promesa de venta por parte de los dirigentes para el mercado de pases de invierno.

La tajante respuesta de Daniel Vila a MDZ El presidente de Independiente Rivadavia Daniel Vila también se expresó en MDZ frente a los rumores y fue tajante con sus declaraciones: “No hay nada, cero. Me parece que es un rumor de redes. Hoy Sebastián Villa es jugador de Independiente y hasta mediados de año, que se vuelva a abrir el libro de pases, Sebastián Villa se queda en Independiente”.