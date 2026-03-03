Desmienten que Cristiano Ronaldo haya abandonado Arabia Saudita por los bombardeos: cuál es su situación

El delantero portugués Cristiano Ronaldo fue protagonista de una versión que indicaba que había salido de Arabia Saudita en un avión privado rumbo a Madrid, en medio de ataques con drones contra la Embajada de Estados Unidos en Riad . Sin embargo, la información fue desmentida y el futbolista permanece en la capital saudí.

Ronaldo continúa en su residencia en Riad , donde vive desde enero de 2023 tras firmar contrato con Al-Nassr . Si bien el ataque al edificio diplomático generó alarma en distintos sectores de la ciudad, no hubo una salida del país por parte del jugador.

Las especulaciones crecieron luego de que plataformas de seguimiento aéreo registraran el despegue de un jet privado desde Riad a las 20:00, con aterrizaje en Madrid a la 1:32 del 2 de marzo, tras casi siete horas de vuelo. El recorrido incluyó el sobrevuelo de Egipto y el Mediterráneo antes de llegar a España, lo que alimentó las versiones en redes sociales.

El periodista italiano Fabrizio Romano desmintió esa información y aseguró que el portugués se encuentra en el campo de entrenamiento de Al-Nassr , donde cumple con el proceso de recuperación por la lesión sufrida en el último encuentro.

De hecho, el club emitió un parte médico en el que informó que Cristiano fue diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva tras el partido ante Al-Fayha, inició un programa de rehabilitación y será evaluado día a día.

La situación en Dubái y el testimonio de Rio Ferdinand

La tensión regional también alcanzó a Dubái. Allí se encuentra el ex futbolista inglés Rio Ferdinand, quien relató en su podcast que permanece con su familia en un búnker ante el temor por nuevos ataques.

Rio Ferdinand. Rio Ferdinand.

"Da miedo oír misiles, aviones y cazas... y oír grandes bombas. Se trata de explicar a tus hijos lo que está pasando y ayudarlos a superar este momento, lo cual es importante, especialmente como padre de familia. Quieres intentar mantener la calma", describió el ex jugador de Manchester United.

La incógnita sobre Irán y el Mundial 2026

El conflicto también abrió interrogantes en el plano deportivo. La participación de Irán en la Copa del Mundo 2026 quedó bajo análisis en medio de rumores sobre una eventual renuncia voluntaria o una posible exclusión.

Seleccion Irán La tensión regional también impacta en el deporte y abre dudas sobre la participación de Irán en el Mundial 2026. EFE

Según el reglamento de la FIFA, si una asociación se retira o es apartada, el Consejo del organismo define su reemplazo respetando los cupos continentales. En ese escenario, el sustituto sería el siguiente mejor clasificado de las Eliminatorias asiáticas y ocuparía su lugar en el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Por el momento, no hay confirmaciones oficiales sobre una baja, pero la escalada bélica mantiene en alerta tanto al ámbito político como al deportivo.